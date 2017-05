Michael Moore se estrena en Broadway con un espectáculo sobre Donald Trump

El provocador cineasta Michael Moore hará su estreno teatral con un unipersonal que explora el alza del presidente Donald Trump en Estados Unidos y la resistencia que genera, anunciaron el lunes los productores.

The terms of my surrender (Los términos de mi rendición) tendrá un preestreno el 28 de julio en el Teatro Belasco de Broadway.

Descrito como un show unipersonal exhilarante y subversivo, "garantiza un viaje de las audiencias por el Estados Unidos de la insensatez", dijeron los productores.

El espectáculo busca explicar cómo emergió Trump y "dónde cenar mejor antes de cruzar las montañas con la familia Von Trapp hacia Canadá", dijo el Teatro Belasco en un comunicado, en referencia al filme The Sound of Music y la huida de esa familia de Austria gobernada por los nazis.

"Para derrocar a un presidente se requiere un acto en Broadway", sostuvo.

Moore, que comenzó su carrera como un periodista de texto, ha combinado un activismo de izquierda acérrimo con comentarios humorísticos personales en películas como Bowling for Columbine, que bucea en la cultura de las armas en Estados Unidos y Fahrenheit 9/11, sobre la "guerra contra el terrorismo" del expresidente George W. Bush.

Conocido por su aspecto desaliñado y por vestir siempre una gorra de béisbol, Moore reside en el estado donde creció, Michigan. Predijo exitosamente el año pasado que estos estados industriales del medio oeste volcarían la elección hacia Trump en un momento en que la mayoría de los analistas pensaban que el magnate inmobiliario de Nueva York no tenía ninguna chance frente a Hillary Clinton.

"The Terms of My Surrender" será dirigido por Michael Mayer, que colaboró con el grupo de punk rock Green Day en su musical de fuerte carga política American Idiot y ganó un premio Tony por el musical de rock de Duncan Sheik Spring Awakening.

"Creo que lo que el mundo necesita en este momento es a Michael Moore de pie en un escenario de Broadway compartiendo sus historias desopilantes y su perspectiva política incendiaria, creando el tipo de diálogo que solo puede ocurrir en un teatro", dijo Mayer en un comunicado.

Sin embargo, Broadway puede ser implacable con famosos del mundo de la música y del cine, que pueden fácilmente fracasar cuando traen sus obras a un escenario en vivo.