Una comentarista acusa de violación a célebre presentador de Fox

Una comentarista del canal de información financiera Fox Business Network acusó a uno de los presentadores estrella de haberla violado, en la última de una serie de acusaciones sexuales que sacude a la cadena estadounidense.

Scottie Nell Hughes, periodista de 37 años de edad, introdujo una demanda civil el lunes 18 de septiembre en un tribunal federal de Nueva York contra el presentador Charles Payne y Fox News, de acuerdo a documentos revisados por la AFP.

Según la demanda, Payne, conductor de la emisión Making Money de Fox Business, violó a Hughes en una habitación de hotel en julio de 2013, y ella mantuvo una relación sexual con él por lo menos durante dos años, pensando que eso le daría más posibilidades de aparecer en pantalla.

Durante ese tiempo, Hughes apareció regularmente, no solamente en el programa de Payne, sino también en otros de Fox Business y Fox News, ambas cadenas filiales de la empresa 21st Century Fox.

Tras el final de la relación, en junio de 2015, Hughes dice que sus apariciones en antena decrecieron, apareciendo por última vez en marzo de 2016. Según ella, supo por trabajadores de la cadena que habían recibido instrucciones para dejar de llamarla y, de acuerdo a la demanda, la empresa habría comprometido también sus posibilidades de conseguir un puesto en la administración Trump.

En junio pasado, el abogado de Hughes contactó al despacho de abogados que investiga prácticas de acoso sexual en el grupo Fox, una investigación iniciada tras varias denuncias de mujeres contra hombres periodistas por acoso y otras agresiones.

“I'm back hosting Making Money w/ Charles Payne tonight on @FoxBusiness helping Americans take control of their financial destiny.”