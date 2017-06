Abogados de Ricardo Martinelli presentan nuevos argumentos

El expresidente Ricardo Martinelli, detenido en Miami desde el pasado 12 de junio, presentó documentación en la Corte del Distrito Sur de la Florida, para respaldar su pedido de anular el proceso de extradición en su contra.

El escrito fue presentado por el abogado Marcos Jiménez, este miércoles 21 de junio.

En el documento, la defensa hace una analogía detallada con el caso de Muhamed Sacirbey, el exembajador de Bosnia ante la Organización de Naciones Unidas, que en 2009 enfrentó un proceso de extradición similar en Estados Unidos.

También se presentó una declaración "bajo pena de perjurio" del abogado Roberto J. Moreno, sobre el proceso seguido a Martinelli en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, peculado de apropiación y peculado de uso.

En su declaración, que responde a un "pedido de los abogados de Ricardo Martinelli Berrocal", Moreno -que no es parte en el proceso que adelanta la CSJ- señala que no se han imputado formalmente los cargos, dado que -como bien reconoce- el expresidente no se ha presentado personalmente a los actos.

"En mi experiencia, es el único caso en el que se han aplicado medidas cautelares personales como la detención provisional sin imputación previa, desde la implementación en 2011 del nuevo procedimiento criminal que consagra ese derecho a la imputación personal", señala Moreno en su declaración.

La defensa de Martinelli también aporto la declaración del abogado Silvio Guerra, que también opina que en el proceso no se siguieron los pasos necesarios para ordenar la detención del exgobernante.

Moreno y Guerra estuvieron presentes en la audiencia celebrada este martes 20 de junio, en la que el juez Edwin Torres anuncio que revisaría documentación aportada por la defensa de Martinelli, para decidir sobre la viabilidad de la extradición.

Mas información en la edición impresa del diario La Prensa del jueves 22 de junio de 2017