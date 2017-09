Diario español revela que padres de Jimmy Papadimitriu recibieron dinero de Odebrecht

El exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu se presentó este miércoles 6 de septiembre muy temprano a la sede de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Dijo que iba a “dar la cara”. Un día antes, las oficinas de su madre habían sido allanadas por el Ministerio Público y ella fue citada para ser interrogada en el marco de las investigaciones que adelantan los fiscales en función de las delaciones premiadas de ejecutivos de Odebrecht que revelaron la trama de sobornos en Panamá.

Pero su hijo se le adelantó. Y mientras el exministro se defendía en un prolongado interrogatorio que terminó cerca de la medianoche de ayer, y con su detención, una noticia apareció en el sitio web del diario El País de España: “Odebrecht abrió una cuenta millonaria en Andorra a los padres de un exministro panameño”. El centro de la noticia es, precisamente, Jimmy Papadimitriu. Se trata, según el diario español, de documentación interna de la Banca Privada de Andorra (BPA).

El documento que presentó ayer El País, en catalán, es del Departamento de Cumplimiento ( Compliance) del banco. El oficial de cumplimiento levantó un acta en el que describe la apertura de cuentas a nombre de los padres del entonces ministro de Estado, es decir, de un PEP (persona políticamente expuesta). En dos ocasiones, el oficial destaca el hecho de que los clientes son padres del ministro de la Presidencia de Panamá.

De acuerdo con el sitio periodístico, los padres del exministro traspasarían a la BPA la cartera –el dinero- que mantenían en el banco Credit Andorra. “En total [son] 10 millones de dólares”. El oficial bancario añadió que la nueva cuenta la presenta [al banco] el grupo Odebrecht. Los clientes son empresarios panameños de origen griego”.

Justamente, Luiz Antonio Mameri, uno de los líderes empresariales de Odebrecht, confesó en delación premiada a los fiscales federales brasileños que él personalmente había aprobado sobornos para el entonces ministro de la Presidencia.

La petición de coima, según Mameri, llegó en el primer semestre de 2010. Lo contactó el director superintendente de Odebrecht en Panamá, André Campos Rabello, quien le informó que había llegado a un acuerdo con el entonces ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, para que la compañía le hiciera “pagos indebidos” a él a través de su padre. Mameri autorizó los pagos, que sumaban, en total, unos 4 millones de dólares, dijo a los fiscales.

Pero, como es sabido, Jimmy Papadimitriu niega vehementemente haber recibido dinero alguno de la constructora brasileña, aunque asegura que entre su padre (q.e.p.d.) y Odebrecht sí hubo una relación de negocios.

Como si la figura del conflicto de interés no existiera, Papadimitriu dijo que su padre mantuvo “una relación comercial para el suministro de arena de la segunda fase de la Autopista Madden-Colón y para el proyecto de la Cinta Costera. Además, hubo tratos de negocios para la desalinización de la arena. Papadimitriu negó que el dinero de sus padres en Andorra fuera para la campaña presidencial del partido de Martinelli. Los fondos de inversión [en el principado] de la constructora fueron para la compra del equipo de desalinización de la arena y no para la campaña electoral, subrayó.

Pero esta versión tiene un problema: no coincide ni siquiera un poco con lo que describe el oficial de cumplimiento de la BPA, puesto que en el acta que levantó, el funcionario bancario no menciona ni un gramo de arena ni desalinizadora alguna. Dice, en cambio, que el banco “recibirá traspasos por consultoría en proyectos del grupo Odebrecht… De momento se han recibido 5 millones de una empresa, Consult Risk LLC., indica el informe, cuya fecha no se revela en el reportaje de El País.

Odebrecht abrió una cuenta millonaria en Andorra a los padres de un exministro panameño https://t.co/uaTOyL6mMa — EL PAÍS (@el_pais) 7 de septiembre de 2017

El acta del oficial de cumplimiento de la BPA indica que la operación para la apertura de la cuenta bancaria fue “aceptada y [está] pendiente de recibir los contratos en febrero”. En la apertura de tal cuenta, reveló el propio exministro, participó su madre, María Bagatelas de Papadimitriu.

Entonces, ¿fue cierto que el padre del exministro de la Presidencia fue el beneficiario final de la cuenta en la BPA? Hay indicios que pondrían tal afirmación en duda. Según el reporte periodístico de El País, existía temor de los nuevos clientes de ser descubiertos, por lo que se recomendaba adoptar medidas para evitar la filtración de la información bancaria.

“La documentación la llevará en mano Cristina en febrero porque los clientes han tenido un acceso no autorizado a su ordenador y tienen mucho miedo de enviar información, señaló el oficial de cumplimiento del banco.

Ese “acceso no autorizado a su ordenador” coincide con un hecho acaecido en julio de 2011. Jimmy Papadimitriu pidió al Ministerio Público que investigara un hackeo que había sufrido en su computador. Ese mes, el ministro dijo que su cuenta personal de correo electrónico – papadimitriu@yahoo.com– había sido violada. Voceros del gobierno indicaron que la cuenta de correo contenía una importante base de datos e información “de carácter confidencial y de acceso restringido”.

El entonces procurador José Ayú Prado, tras confirmar el inicio de la investigación, también dijo que el buzón del correo electrónico del Despacho Superior del Ministerio de la Presidencia había sido violado. Como se ve, Papadimitriu no denunció una intromisión a la cuenta de correo de sus padres, sino de las suyas: direcciones electrónicas privadas y de la Presidencia de la República.

Tal violación a sus correos electrónicos explicarían el justificado miedo que describe el oficial bancario de los “nuevos clientes”, que temían enviar al banco información por correo electrónico. Las investigaciones en Panamá dieron con varios sospechosos, uno de ellos, un familiar cercano de una íntima amiga de Martinelli.

¿Acaso entre la información robada había detalles de las cuentas de Andorra? No es cosa que se sepa, pero en el mes de marzo de 2015, el abogado del expresidente Ricardo Martinelli Sidney Sitton dijo que Papadimitriu tenía una fortuna en bancos de Andorra, por lo que lo denunció ante el Ministerio Público, por peculado y enriquecimiento injustificado.

La Banca Privada de Andorra está intervenida por las autoridades bancarias del principado.

Sitton, incluso, fue más allá: mostró en televisión copia de una las transferencias hechas del Banco Credit Andorra que supuestamente hizo el propio Papadimitriu. ¿Cómo la obtuvo? Es cosa que le gustaría saber a Papadimitriu.

El mismo día en que Sitton pidió al Ministerio Público investigar el supuesto dinero de Papadimitriu en Andorra, el exministro se presentó en la sede de la Procuraduría General de la Nación a fin de conocer el fondo de la denuncia. Acto seguido acusó a Martinelli de ser el autor intelectual de la filtración, llamándole cobarde y retándole a regresar al país, consejo que evidentemente no siguió.

Papadimitriu también dijo a El País que sus padres son “exitosos empresarios” que empezaron su vida en el sector privado con un restaurante que inauguró en 1967, tras haber recibido 20 millones de dólares del abuelo del exministro. Luego vinieron las empresas de mariscos y la conformación de una flota pesquera de 44 barcos valorados en 70 millones de dólares.

Por cierto, la Banca Privada de Andorra está intervenida por las autoridades bancarias del principado tras comprobarse que la entidad lavó dinero para mafias y políticos corruptos.