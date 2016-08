Exdirector de la AIG Eduardo Jaén confiesa que recibió coimas

En su ampliación de declaración indagatoria, el 22 de agosto pasado en la Fiscalía Sexta Anticorrupción, Eduardo Jaén, exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), confesó haber recibido el pago de $120 mil para beneficiar a la multinacional alemana SAP, a la que se le adjudicó un contrato de $14.5 millones para instalar un software en la Caja de Seguro Social (CSS).

Jaén, quien se encuentra detenido por estas pesquisas desde abril, reveló que el fallecido empresario Carlos Bissot le propuso el pago para que adelantara el proceso de Sistema de Evaluación de Solicitudes de la AIG, requisito para aprobar contratos por la compra de bienes informáticos cuando exceden los $50 mil.

En su declaración, el exfuncionario dijo que “Bissot canceló su ofrecimiento de $120 mil en efectivo, mediante dos pagos”. Cada uno de estos desembolsos fueron por $60 mil y se los entregaron en sobres de papel manila.

“El primer pago lo recibí alrededor del 20 de agosto de 2010 y el segundo a mediados del mes de septiembre de ese mismo año”, dijo el exfuncionario.

Por este caso también son acusados Guillermo Sáez Llorens, exdirector de la CSS; Carlos Tasón y Alberto Maggiori Toledano, exjefes de direcciones de la CSS. Asimismo, son imputados los exfuncionarios de la CSS Carlos García, Levis Arcia, Ely Brokamp, Alison García, Heraclio Bustamante, René Jethmal y Alexis González.

Además, la fiscalía ordenó la detención provisional y pidió una alerta roja a Interpol con fines de captura del empresario Aaron Ronny Mizrachi -cuñado del expresidente Ricardo Martinelli-, por recibir posibles pagos de coimas.

JAÉN RECIBIÓ PAGOS EN SOBRES MANILA

Mientras los ojos de los panameños se centraban en el acuerdo de Barro Blanco el lunes pasado, el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) Eduardo Jaén se presentaba ante el Ministerio Público a ampliar su declaración indagatoria en la que aceptó la comisión de al menos un delito.

En la mañana de aquel lunes, el exfuncionario, detenido desde abril pasado, rindió declaración indagatoria en la Fiscalía Sexta Anticorrupción y dejó al descubierto cómo recibió posibles pagos de coimas a favor del contrato de la Caja de Seguro Social (CSS) para la compra de un software de la multinacional alemana con presencia en Estados Unidos SAP.

“El señor [Carlos] Bissot canceló su ofrecimiento de $120 mil en efectivo, mediante dos pagos, cada uno de $60 mil que me entregó en sobres de papel manila en su automóvil”, reveló Jaén, quien añadió que la primera transacción fue alrededor del 20 de agosto de 2010. La segunda, continuó, ocurrió un mes después.

El ya fallecido Bissot era el representante de la sociedad True Marketing, la que se presume habría repartido en sobornos los pagos obtenidos entre la CSS y los fabricantes del software.

UNA MAÑANA AGITADA

La diligencia comenzó a las 8:40 a.m. En sus primeras respuestas, Jaén negó haber cometido delitos de peculado y tráfico de influencia en el contrato de SAP. Considera que no tenía influencia en la CSS al no ser ni “funcionario, directivo ni miembro de su junta directiva”.

En relación a la posible comisión del delito de corrupción de servidor público (que en el Código Penal tiene una pena que va de tres a seis años de prisión) Jaén dijo: “acepto ese hecho porque recibí $120 mil en efectivo para agilizar la tramitación del Sistema de Evaluación de Solicitudes (SES). Quiero dejar constancia que cuando el señor Carlos Bissot me propuso agilizar los trámites para la aprobación del referido SES ya se había cumplido a cabalidad con todos los requisitos y trámites correspondientes a la aprobación de los aspectos técnicos del pliego de la referida licitación”.

El SES es un proceso establecido en la AIG que consiste en revisar los aspectos técnicos de los pliegos de condiciones o las especificaciones técnicas para la compra de bienes y servicios informáticos por parte de las entidades públicas, cuando estas exceden la cantidad de $50 mil.

En otras palabras, es un tipo de autorización que debe dar la AIG antes de que las entidades adquieran un software especial.

La propuesta para agilizar el trámite del SES, en el caso de la CSS, fue pactada en un almuerzo con Bissot, según confesó Jaén.

El dinero provenía de la sociedad Advanced Consulting Panamá, que transfería comisiones a través de True Marketing al exadministrador de la AIG, quien recibía el 1% de la comisión. El otro 1% era para Bissot, según declaró Heraclio Bustamante, el otro socio de la sociedad True Marketing y quien también es investigado por el Ministerio Público.

Vicente García, ejecutivo de la empresa SAP en América Latina, fue quien reveló cómo funcionaba el complejo esquema de sobornos en abril pasado, cuando rindió declaración a la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

El fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, entonces preguntó a Jaén: ¿cuál fue la participación del administrador general de la AIG en el proceso del SES?”.

“Me correspondía validar que se hubiese cumplido con la revisión de los aspectos técnicos del pliego de cargos basándome en las recomendaciones y comentarios del director que hubiese hecho el estudio del pliego y darle la orden de proseguir al mismo”, respondió.

VIEJOS CONOCIDOS

La relación entre Jaén y Bissot no era nueva. Se conocieron en la década de los 90, cuando Bissot era gerente de Informática en la empresa Toyopan.

Posteriormente, siguieron cooperando juntos en distintos proyectos de orden técnico en soluciones informáticas.

“Cuando él estableció la empresa True Marketing, nuestras empresas continuaron desarrollando proyectos conjuntamente”, explicó Jaén.

Pese a su confesión sobre el propósito del dinero que recibió de Bissot, Jaén afirmó que “no tenía conocimiento de las negociaciones de Bissot con Advanced ni con SAP ni con ninguna otra empresa”.

También se lamentó de que Bissot utilizara su nombre “para sus propios fines y ventajas sin conocimiento de mi persona y sin ninguna ventaja económica para mí”.

El exfuncionario, por otra parte, rechazó estar implicado en varios correos que se le mostraron en la indagatoria y en los que aparece su nombre.

En ese correo aparecía el siguiente diálogo: “hoy conversé con Eduardo y Ronny [Aaron ‘Ronny’ Mizrachi], y finalmente llegamos al acuerdo que habíamos hablado 10% y 2%. Ronny va hablar con Billy y Tasón [Carlos Tasón] el próximo lunes. Mauricio Deveaux Beltrán [Advanced Consulting Panamá] también habló de hacer un documento corto de dos páginas máximo, donde se establezca las comisiones de 10% por servicios de comunicaciones, asesoría, consultoría, etc. con una empresa de ellos. Una vez tengamos este documento revisado Mauricio y yo nos presentaremos ante Ronny (...)”.

Jaén insistió en desconocer esta conversación, que fue utilizada como parte de las diligencias judiciales de las autoridades de Estados Unidos.

En tanto, Silvio Guerra, abogado de Aaron Ronny Mizrachi, consultado sobre el tema contestó: “nadie podrá dar fe de nada porque supuestamente se lo envía Carlos Bissot y resulta ser que a través de un correo que envía no puede atribuir a nadie la realización o el supuesto pedido de un interés dinerario (...) y resulta ser que Bissot tristemente partió de este mundo. En consecuencia, la prueba como prueba no tiene ninguna operatividad porque no se puede reconocer su contenido”.