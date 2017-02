Ministerio Público allana oficinas de Importadora Ricamar

Funcionarios del Ministerio Público efectúan este jueves, 23 de febrero, un allanamiento en las oficinas de Importadora Ricamar, S.A. (Súper 99) en Monte Oscuro, propiedad de la familia Martinelli.

Igualmente allanan las oficinas de Promotora y Desarrollo Los Andes y las respectivas oficinas de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, confirmó a La Prensa su abogado Rogelio Cruz.

La diligencia forma parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Especial Anticorrupción, por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en el proceso surgido a partir de las pesquisas que llevan a cabo fiscales suizos, luego de congelar cuentas por $22 millones a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.

La fiscal Tania Sterling está en las instalaciones de la compañía Ricamar. Igualmente se encuentra presente el abogado de la familia, Carlos Carrillo.

Desde este miércoles, la fiscalía indaga a Evelyn Vargas Reynaga, la abogada que gestionó sociedades que según fiscales suizos sirvieron para depositar millonarias sumas de dinero a los hermanos Martinelli Linares, que presuntamente corresponden a sobornos de Odebrecht.

"Las oficinas de Ricamar se allanan hoy porque allí están las oficinas de Evelyn, no es que se esté allanando Ricamar o el Súper 99, no. Es la oficina de Evelyn en Ricamar", sostuvo Rogelio Cruz.

Alma Cortés, exministra de Trabajo de en el gobierno de Martinelli y una de las abogadas, llegó también a las oficinas de Ricamar.

"La diligencia de hoy es producto de las declaraciones de la abogada Evelyn Vargas, que de una forma amable y voluntaria vino a prestar la colaboración que se requieren en estas investigaciones. Me informan que aquí vinieron a ver el lugar donde ella trabajaba porque reportó que en efecto es colaboradora de las empresas. Vinieron a ver su área de trabajo", dijo Cortés.

Me informan de un súper show carnavalesco para desviar atención. Solo me resta decir "Dios perdónalos a todos porque no saben lo que hacen"