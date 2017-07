Ricardo Martinelli promete una 'larga lucha' para impedir su extradición a Panamá

El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, detenido en Miami desde el pasado 12 de junio, presentó supuestas evidencias que acreditan que el proceso judicial en su contra contiene “falsas afirmaciones” y promete una “larga lucha” para impedir su extradición a Panamá.

En un escrito presentado este martes 4 de julio ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, los abogados Marcos Daniel Jiménez y John R. Byrne sostienen que los documentos que respaldan la solicitud de extradición “dejan en evidencia la falta de causa probable y los intentos de Panamá de engañar a este tribunal”.

El proceso seguido a Martinelli se sustenta en la compra de un equipo espía a la la sociedad israelí MLM Protection, a un costo de $13.4 millones, facilitados por el Programa de Ayuda Nacional (PAN). No obstante, la defensa alega que los documentos que respaldan el pedido de extradición del exgobernante hacen referencia a una máquina Pegasus, adquirida a una compañía "completamente diferente", llamada NSO Group Technologies Ltd. "No existen pruebas que se utilizaron fondos públicos en la compra de ese equipo", sostienen los abogados Jiménez y Byrne.

Desde hace dos semanas, el juez Edwin Torres anunció en una audiencia que revisará la viabilidad de la solicitud de extradición de Martinelli. El juez no se ha pronunciado aún y no hay una fecha de audiencia programada en la Corte.

Ese mismo día, poco antes de la audiencia, los fiscales Benjamín Greenberg y Adam S. Fels presentaron una moción al juez, en la que advierten sobre los intentos de la defensa del “fugitivo” Martinelli de presentar evidencias “contradictorias e irrelevantes”.

El expresidente está recluido en el Centro de Detenciones Federales de Miami, a pesar de que él mismo propuso pagar el 10% de una fianza de excarcelación de $5 millones, así como otra fianza personal, de $2 millones, respaldada por un amigo cuyo nombre no ha trascendido. También ofreció entregar la custodia de su avión privado, portar un brazalete electrónico y permanecer en su residencia, custodiado por un agente policial retirado.

Martinelli es requerido dentro de los proceso que se le sigue por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, durante su mandato.

