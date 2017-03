Arrestan a dos personas tras ataque con hacha en Alemania

Varias personas habrían resultado heridas tras un ataque con hacha en la principal estación de trenes de Dusseldorf, en Alemania, dijo la Policía alemana este jueves 9 de marzo.

Un portavoz de la Policía Federal dijo que arrestaron a dos sospechosos luego del ataque, ocurrido el jueves a eso de las 9:00 p.m.

La portavoz de la policía Rainer Kerstiens dijo a The Associated Press que se cree que más presuntos atacantes están prófugos. Kerstiens añadió que unas cinco personas resultaron heridas. No pudo decir que tan graves eran las heridas.

El tráfico fue completamente interrumpido en la estación de Dusseldorf. Helicópteros y un importante dispositivo policiaco fueron desplegados en los alrededores del lugar del ataque, informó el sitio del diario Bild.

Las autoridades alemanas están alertas por la amenaza yihadista que pesa sobre el país, en especial después del atentado con un camión en diciembre pasado en Berlín (12 muertos), reivindicado por el grupo Estado Islámico. Los servicios de inteligencia interior calculan en 10 mil el número de islamistas radicales en el país, entre ellos mil 600 sospechosos de querer pasar al acto.

Información en Desarrollo...