Cancillería de Panamá activa el Centro de Coordinación de Información por huracán Harvey

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó este viernes 25 de agosto que activó el Centro de Coordinación de Información (Cecodi) para la atención de panameños residentes en las áreas afectadas por el huracán Harvey, que a las 2:00 p.m. (hora de Panamá) avanzó a categoría 3 sobre una escala de cinco.

Y es que varias ciudades de Texas, en el sur de Estados Unidos, aceleraban su evacuación ante la llegada de este huracán que continuaba fortaleciéndose y podría tocar tierra temprano el sábado convertido en una tormenta "mayor".

El personal del Cecodi estará atendiendo consultas, las 24 horas del día, en los teléfonos (+507) 504-8814, (+507) 6671-1040 o el correo electrónico cecodi@mire.gob.pa. Este centro también está habilitado para aquellos familiares y allegados que requieran información desde el territorio panameño.

Este viernes miles de habitantes de la costa del golfo de Estados Unidos fueron llamadas a evacuar, cuando el huracán Harvey ya se hacía sentir en Texas y Luisiana.

Si la predicción del Centro Nacional de Huracanes (NHC) se mantiene, Harvey podría ser la mayor tormenta que toca tierra firme estadounidense en 12 años, reporta la agencia AFP.

Preparations should be rushed to completion as tropical storm conditions are now occurring in parts of the #Hurricane Warning areas #Harveypic.twitter.com/b3y57lXKDq