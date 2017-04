Diseñadora con síndrome de Down presenta su última colección en Guatemala

El hotel Casa Santo Domingo acogió este sábado, 1 de abril, el desfile de la última colección de la marca Down to Xjabelle, de la diseñadora guatemalteca con síndrome de Down Isabella Springmühl.

En el desfile participaron los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se encontraban en Antigua, Guatemala, para la reunión de medio año.

Springmühl, de 20 años, utiliza textiles guatemaltecos para sus diseños porque son ricos en colores y en patrones. Las telas son hechas por mujeres indígenas mayas que viven en zonas rurales de Guatemala.

La diseñadora guatemalteca señaló que hace tres años se graduó de secundaria y decidió estudiar en la universidad diseño de moda, pero por su condición le negaron el acceso. Añadió que con el apoyo de su familia ha podido aprender sobre diseño de moda, tejer y costura.

Springmühl manifestó que uno de sus sueños era poder diseñar ropa para jóvenes y adultos con síndrome de Down, porque debido a las características físicas, es un poco difícil encontrar ropa o diseños que encajen bien.

El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte de este en lugar de dos. Es una condición que afecta a 1 de cada 800 nacimientos, de acuerdo con cifras mundiales.

Isabella Springmühl fue la primera diseñadora con síndrome de Down en participar del London Fashion Week en 2016.

La marca "Down to Xjabelle" también tiene bolsos y chaquetas disponibles.