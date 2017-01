Donald Trump niega que restricción haya causado caos en aeropuertos

El presidente Donald Trump rechazó el lunes que su decreto de inmigración haya causado el caos ocurrido el fin de semana en los aeropuertos de Estados Unidos, afirmando que obedeció a fallas informáticas, manifestaciones y hasta las "lágrimas del senador Schumer".

Después, el mandatario se apartó totalmente del interés sobre la agitación del fin de semana relacionada con la inmigración y firmó una orden ejecutiva dirigida a reducir las normativas a los pequeños negocios.

Los funcionarios de la Casa Blanca se refirieron al decreto presidencial como el plan "una sí, dos no" que prevé que las agencias gubernamentales que han solicitado una nueva normativa identifiquen dos disposiciones que eliminarían.

Trump, que firmó la orden en la Oficina Oval rodeado de líderes de pequeños negocios, dijo que la medida reducirá disposiciones "a gran escala" y la describió como la "medida más grande de su tipo que haya conocido nuestro país".

La orden ejecutiva de Trump a favor de los pequeños negocios fue anunciada mientras continuaban las protestas en el país debido al decreto que firmó el mandatario sobre inmigración.

El lunes por la mañana, Trump defendió en Twitter su medida sobre los inmigrantes e informó que solo 109 de 325 mil personas "fueron detenidas y llevadas para interrogatorio".

Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,.....