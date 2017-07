Donald Trump dice que su hijo fue 'transparente' sobre nexos con Rusia

El presidente Donald Trump defendió el miércoles a su hijo, quien la víspera admitió que reaccionó con entusiasmo cuando se le informó durante la campaña que el Gobierno ruso tenía "información dañina" sobre la rival demócrata Hillary Clinton.

Donald Trump Jr. fue "abierto, transparente e inocente" en sus tratos con Rusia, afirmó el mandatario el miércoles por la mañana. Reiteró su opinión de que la investigación es "la mayor cacería de brujas en la historia política".

El martes, Trump hijo había revelado emails en los que se le informaba que una abogada rusa tenía información proveniente de Moscú que sería perjudicial para Clinton.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!