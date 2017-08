Fiscalía abre investigación a Keiko Fujimori por caso Odebrecht

La fiscalía peruana de lavado de activos abrió el martes una investigación preliminar contra Keiko Fujimori, lideresa de la opositora Fuerza Popular, por recibir supuestos aportes para su campaña de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

"Hemos sido notificados del inicio de una investigación preliminar, la misma que solo se circunscribe a la anotación (en el celular de Marcelo Odebrecht, exdirector de la constructora brasileña) que viene de Brasil", informó a la prensa Edward García Navarro, abogado de Keiko Fujimori.

Sostuvo que la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien está preso por violación de derechos humanos, "está a disposición de las diligencias programadas por la fiscalía".

"Mi patrocinada reafirmará su desvinculación total con el grupo Odebrecht o con cualquiera de sus empresas o funcionarios", señaló el abogado. García Navarro confía en que esta nueva indagación terminará archivándose.

"Obviamente que se archivará porque lo único que tiene la fiscalía es la anotación (de Marcelo Odebrecht) nada más, no tiene más casos", acotó.

"Tengo la certeza de que la investigación confirmará que Odebrecht no nos dio dinero", dijo Keiko Fujimori a través de su cuenta de Twitter. "Lo digo por enésima vez: ni Fuerza Popular ni yo hemos recibido dinero de Odebrecht", precisó. Aseguró que "siempre he colaborado con todas las investigaciones y ésta no será la excepción".

Tengo la certeza de que la investigación confirmará que Odebrecht no nos dio dinero. (3/4) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 29 de agosto de 2017

Las indagaciones del fiscal de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, se basan en unas anotaciones del celular del empresario que se referían a una supuesta entrega de dinero de Odebrecht a Keiko para su campaña presidencial del año 2011, según la prensa.

La investigación tendrá una duración de 8 meses en los cuales citarán a la hija del expresidente, informo la fiscalía. El lunes el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó que el documento de la anotación, enviado por Brasil, ya estaba en manos de las autoridades encargadas de investigar el lavado de activos en Perú.

A fines de 2016, Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos, a distintos funcionarios entre 2005 y 2014, que comprende a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Este no es el único caso en que la excandidata presidencial es investigada. A inicios de año, fue incluida en el proceso que se le sigue a Joaquín Ramírez, excongresista y exsecretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, de quien se sospecha que ha lavado dinero y ha defraudado al fisco.

Además, Keiko Fujimori tiene abiertas dos investigaciones, por financiamiento a sus campañas electorales y por presuntos aportes fantasmas en el 2011.