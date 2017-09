Masivo éxodo en el Sur de la Florida para huir del huracán Irma

Cientos de miles de personas evacuaban el viernes 8 de septiembre zonas costeras del sureste de Estados Unidos para escapar del huracán Irma, que empezaba a hacerse sentir en Cuba tras dejar una veintena de muertos a su paso por otras islas del Caribe.

En Florida, donde Irma se espera para el fin de semana, las dos principales autopistas ofrecían el mismo espectáculo: hacia el norte vehículos cargados con todo tipo de enseres, desde colchones hasta kayaks; hacia el sur, convoyes militares para abastecer de gasolina a las estaciones de servicio y permitir que más gente evacúe la zona.

Irma, un huracán de categoría 4 en una escala de 5, es considerado "extremadamente peligroso", con vientos de 240 km/h que podrían provocar un aumento de la marea de casi ocho metros por encima del nivel normal del mar.

Según el último boletín del estadounidense Centro Nacional de Huracanes (NHC del inglés), entre este viernes y el sábado el ojo del huracán estará cerca de la costa norte de Cuba y el centro de las Bahamas, y el domingo en la mañana próximo a los Cayos de Florida y el resto de la península.

En Cuba, ya se sentían las ráfagas de Irma. Unos 200 mil residentes, principalmente en las provincias de Camagüey y Ciego de Avila, abandonaron sus hogares, y casi 10 mil extranjeros fueron evacuados de las zonas turísticas más amenazadas. Además, seis delfines de un acuario de Cayo Guillermo fueron trasladados en helicóptero fuera de ese islote.

"El huracán Irma es de proporciones épicas", tuiteó el presidente estadounidense Donald Trump. "Apártense de su camino", advirtió.

Más de un millón de personas están sujetas a las órdenes de evacuación obligatoria que rigen en Florida y en el vecino Georgia. Pero el gobernador de Florida, Rick Scott, dijo que los 20.6 millones de habitantes del estado "deben estar preparados para evacuar pronto".

"La tormenta es poderosa y mortal", enfatizó. La noche del miércoles, ordenó el cierre de las escuelas de todo el estado.

If you’re directed to evacuate due to #Irma and need a safe place to go, you can find a list of shelters in our app: https://t.co/WZ95DuyXbfpic.twitter.com/Br6CQhARRA