Trump: opciones militares ante Corea del Norte están ‘listas para ser desplegadas’

El presidente Donald Trump avivó de nuevo este viernes 11 de agosto la retórica beligerante que mantiene con el régimen de Corea del Norte, al afirmar que las opciones militares de Estados Unidos están “listas para ser desplegadas”.

“ Las soluciones militares están listas para ser desplegadas si Corea del Norte actúa de forma imprudente. Espero que [el líder norcoreano] Kim Jong Un encuentre otra vía”, escribió en su cuenta de Twitter.

A lo largo de la semana, Trump ha endurecido su discurso contra Pionyang. El martes garantizó desatar “fuego e ira” si el hermético régimen mantiene sus amenazas y su carrera armamentística, pero el jueves apuntó que su promesa no fue lo “bastante dura”.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!