Sube a 91 la cifra de muertos en México por fuerte sismo

Al menos 91 personas murieron este martes 19 de septiembre, por un sismo de 7.1 grados en el centro de México, la mayoría en el estado de Morelos, cercano al epicentro, informaron las autoridades.

Inicialmente se reportaron decesos en Morelos con unas 42 personas fallecidas, mientras que en Puebla suman 26, el Estado de México ocho y Ciudad de México confirma 15 víctimas fatales.

Previamente el presidente municipal de Puebla, epicentro del sismo, había reportado 11 víctimas mortales.

En ciudad de México varios edificios colapsaron -entre ellos una escuela primaria, un centro comercial y varios puentes elevados- donde se encontraba gente atrapada. Hasta ahora, las autoridades no han dado un balance de víctimas en la capital, donde viven 20 millones de personas.

El presidente Enrique Peña Nieto, que se encontraba fuera de ciudad de México, anunció su regreso a la capital para coordinar las labores de rescate. "He convocado al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones. El PlanMX ha sido activado", escribió el mandatario en Twitter.

Peña Nieto informó también que al menos 27 estructuras colapsaron en la capital mexicana.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad en México informó que cerca de 3.8 millones de clientes están sin el suministro de energía eléctrica.

El potente sismo se registró cuando se conmemoran 32 años del potente terremoto de 1985 donde cerca de 10 mil personas fallecieron. El sismo ocurrió a las 13:14 locales (18:14 GMT).

El Instituto Sismológico de México estimó inicialmente el terremoto en 6.8, y luego lo situó en 7.1. El epicentro se ubicó entre los estados de Puebla y Morelos, cerca de la capital. El USGS de Estados Unidos también estimó el movimiento telúrico en 7.1.

En una primera reacción, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su solidaridad con los mexicanos. "Dios bendiga a la gente de ciudad de México. Estamos con ustedes y los vamos a apoyar", escribió en su cuenta Twitter.

