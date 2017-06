Al menos 7 muertos y 66 heridos en explosión cerca de escuela en China

Una explosión ocurrida cerca de un parvulario del este de China mató el jueves al menos a 7 personas y causó 66 heridos, anunció la televisión pública.

Se abrió una investigación sobre las causas del incidente, que ocurrió cerca de la escuela, indicó la Policía de Fengxian, en la provincia de Jiangsu, donde está el centro escolar.

Según la televisión pública china, dos personas murieron en el lugar y cinco en el hospital, mientras que habría nueve heridos en estado crítico.

Fotos publicadas en una red social por un medio oficial mostraba a numerosos niños y mujeres sentados o acostados en el suelo, algunos cubiertos de sangre, inconscientes y con la ropa desgarrada.

Una mujer abrazaba a una niña que estaba llorando. Un video publicado en internet por el Diario del Pueblo, órgano del Partido Comunista, en el poder, muestra a socorristas que llegaban al lugar del drama portando camillas. En otro video, varias personas yacían en camas en un hospital.

NEW VIDEO #BREAKING. This is video of the moment the kindergarten explosion happened in Fengxian. 7 dead, 59 injured. pic.twitter.com/xGT9i5td6Y