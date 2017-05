Agonía y deber

Luego de un año de compartir mis opiniones sobre la problemática que nos angustia a todos, me encuentro un panorama que es cada vez más desalentador, pues a pesar de la denuncia cotidiana, aquí no pasa nada, o no pasa lo que queremos los istmeños. Por esa razón decidí en esta entrega tomar prestado el título de un artículo escrito por mi padre, hace 50 años, y contribuir a mantener encendido el debate nacional sobre la difícil situación que estamos atravesando.

Los panameños hemos incorporado en nuestro acervo cultural y colectivo el significado de términos como corrupción, impunidad, clientelismo político, transparencia, pago de coimas, sobrecostos, blanqueo de capitales, paraíso fiscal, listas negras y otros iguales o peores. También, hemos identificado a las personas y las instituciones que son responsables por estos hechos dolosos y vivimos entre la agonía que nos genera la realidad cotidiana y la necesidad de cumplir con el deber ciudadano de ponerle coto a esta situación.

Aquí, cada día los principales medios nacionales, y algunos internacionales, nos recuerden con evidencias que los gobernantes adoptan conductas dolosas, contrarias a los principios y valores de la probidad, para su beneficio propio, y que causan graves perjuicios al patrimonio nacional; que el “presumido” crecimiento económico beneficia sobre todo a un grupo de privilegiados, y prohíja una gran desigualdad que perjudica especialmente a los más pobres y marginados del país; que ha sido doloso, ineficiente e inescrupuloso el manejo de las riquezas; y que por negociar con empresas cuyas prácticas corruptas en el continente y en nuestro país son una realidad demostrada somos vistos en el escenario internacional como un país propicio para los negocios ilegales y el enriquecimiento ilícito.

También es conocido que el grupo gobernante no representa a la mayoría de los panameños; que cualquiera de nosotros no puede participar por igual en el ejercicio del poder político; que abundan las denuncias de que la oligarquía controla de forma directa o indirecta, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, violándose el principio de separación de poderes, requisito indispensable para un Estado de derecho. Y que en medio de un discurso populista, que ya es un patrón de conducta, se toman decisiones arbitrarias, con un alto riesgo político, social y económico; utilizando los recursos públicos para el beneficio político del gobernante de turno.

Como si fuera poco, estamos entrando en una espiral de violencia e inseguridad relacionada con actividades criminales que exponen a la población a un permanente riesgo. Ya no son extraños los casos de tiroteos y ajustes de cuentas en lugares públicos, lo que nos hace suponer la presencia cada vez más intensa del crimen organizado en suelo patrio, como nos alerta la Agencia Latinoamericana de Noticias cuando afirma que “la inseguridad en Panamá es una bomba de tiempo a punto de estallar”. Además, como lo reveló la reciente encuesta de victimización realizada por el Sistema Integral de Estadísticas Criminales: “La mayoría de la población no tiene confianza en las autoridades encargadas de prevenir, investigar los delitos, e impartir justicia; lo cual podría ocasionar que las personas se animen a usar la violencia ante una injusticia…”.

En nuestro caso, como también señalan los medios, hay evidencias que sugieren que la capacidad del sistema para hacer justicia se ha visto afectada por las prácticas ya señaladas, por lo que necesitamos, con premura, de la cooperación internacional. Debemos aprovechar el espacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que nos ofrece un conjunto de normas, medidas y reglamentos, para reforzar los regímenes jurídicos y reglamentarios de Panamá destinados a la lucha contra la corrupción. Además, aporta mecanismos para exigir a los Estados miembros que devuelvan los bienes procedentes de la corrupción al país de donde fueron robados. Lo que nos protegería de la fuga de recursos que se valen de cuentas en paraísos fiscales.

Llegó la hora de trascender la apatía cómoda y el discurso que ya conocemos, recuperar el civismo y actuar en forma organizada y directa, utilizando los mecanismos que la democracia ofrece para salvaguardarla. Trabajemos en la creación de una gran base social que transforme para bien las maltrechas estructuras de nuestro Estado. Vayamos creando conciencia de “boca a oreja”, aprovechando los espacios para participar y expresar nuestras ideas.

Digámosle ¡ya basta! al desgobierno que nos agobia y hagamos que nuestra voz se escuche para recomponer la democracia, logrando que en los dos años que le quedan al actual gobierno los recursos del Estado sean manejados de forma más transparente y mejor canalizados para el desarrollo solidario y el bienestar social de todos.