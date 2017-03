Démosle valor a la valorización

El sistema de valorización permite aumentar geométricamente las obras públicas necesarias para el desarrollo económico y social. Nunca he comprendido por qué los últimos gobiernos han abandonado el uso de este sistema.

Las entidades multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etc.) siempre están dispuestas a financiar –casi que sin límites– las obras hechas por valorización, debido a que el repago no sale de las arcas del Estado, sino que está garantizado por los pagos de la ciudadanía favorecida.

Por ejemplo: grandes obras como las avenidas Ricardo J. Alfaro (o Tumba Muerto) y la 12 de Octubre se hicieron por el sistema de valorización. Por esta razón no comprendo por qué la cinta costera no se hizo por valorización de las propiedades del sector más pudiente de nuestra sociedad (Ave. Balboa, Paitilla y Punta Pacífica). Otro ejemplo: ¿por qué no mudar las escuelas de Paitilla, y en esas tierras construir otro gran parque o “pulmón verde” para uso público; construir magníficas escuelas modernas en tierras nacionales más cerca del estudiantado, y hacerlo todo por valorización al sector más rico de la sociedad?

¿Por qué no reconstruir calles y avenidas de urbanizaciones urbanas, turísticas y rurales por valorización, que terminan siendo pagadas por los propietarios de las tierras y casas beneficiadas?

El sistema es sencillo: el Estado logra el financiamiento interino (con el BID, el Banco Mundial, etc.), licita la obra a la empresa privada, se construye, y el Estado grava –por valorización– a los beneficiarios de la obra que terminan pagándola al mismo largo plazo del financiamiento logrado por el Estado.

El Estado multiplica geométricamente las obras necesarias, sin que le cueste, ya que las obras terminan siendo pagadas por la ciudadanía beneficiada. El Estado termina como el intermediario y cobrador –sin cargo a su presupuesto–, y el Gobierno multiplica las obras, el empleo y el progreso, sin costo alguno, mientras que la ciudadanía mejora su calidad de vida y el valor de sus propiedades pagando, cómodamente, muy poco por metro cuadrado.

Juan Carlos Varela ha nombrado a un nuevo equipo en el Departamento de Valorización del Ministerio de Obras Públicas. Este está demostrando interés y comprensión de lo que tiene entre manos, y la capacidad de revivir un dormido departamento para convertirlo en uno de los despachos más importantes, creativos y generadores de riqueza de todo el Gobierno.

Lo puede hacer sin dinero, simplemente generando los proyectos, el financiamiento interino (fácil de conseguir por parte del Ministerio de Economía y Finanzas) y activando el gravamen de valorización que todo ciudadano beneficiado debe pagar con el mayor de los gustos.

Estoy seguro de que el nuevo equipo del Departamento de Valorización logrará su cometido y se convertirá, por vía del trabajo creativo, en un equipo importante del Gobierno.

Amanecerá y veremos; hay razón para sentirnos optimistas.