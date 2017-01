Dios los crea y la corrupción los junta

El cáncer de la corrupción avanza en el mundo y hace fiesta con el patrimonio de los países empobrecidos de América Latina y África, prendas codiciadas por sus materias primas. Para este tipo de enfermedad no existe cura ni se tiene el mínimo interés en producirla. Tanto en las “potencias” como en la mayoría de países del tercer mundo existen o se logran con facilidad los acuerdos necesarios para adjudicar contratos o prestación de servicios “en beneficio del pueblo”, mientras por debajo y por encima de la mesa corren ríos del dinero de los pueblos en coimas de transnacionales y prebendas a políticos y pequeños grupos de poder económico.

Los involucrados en darlas y recibirlas, en un 99%, se ríen de los escasos esfuerzos que hace la “justicia” por investigarlos y nunca sancionarlos. Los tentáculos son muy fuertes y de perfil socio-económico y político ávidos de enriquecerse en los períodos en que, con engaños y clientelismo –común en una mayoría de países– logran hacerse con los cargos de elección o nombramientos de a dedo. Se trata de algo semejante a una mafia infame que le succiona la sangre a obreros, empleados, campesinos, estudiantes y todo ser vivo. Las transnacionales ya no solo provienen de otros continentes, sino que a través de retoños y contactos han logrado crearse y ser “exitosos” en América Latina, bajo el paraguas de la seguridad jurídica y más mercado con menos Estado.

En muchos casos, estos “inversionistas” solo traen un 25% y con los adelantos y créditos comienzan las obras, habiéndose ganado las “licitaciones” con trampas conocidas por los otorgantes, elevando luego -con adendas ficticias y criminales– a veces hasta el doble la suma por la cual se las ganaron. Es un juego sucio que se expande cínicamente. Ejemplos sobran. En Panamá, desde que se empezó con el tema de la ampliación del Canal había serias dudas sobre el costo con que se ganó la “licitación”, así como el tiempo de entrega y la recuperación de la inversión ante las expectativas mundiales. Pero, había mucho más. La empresa española principal en la construcción de la ampliación –Sacyr Valle Hermoso –era muy cuestionada y había informes sobre un posible arrastre que no la hacían recomendable.

La socia italiana era poco conocida a nivel internacional. Aun así, les otorgaron el “contrato” sin la necesaria cláusula de que no se permitirían adendas sobre lo pactado, a menos que se justificara con algo nuevo, pues lo no previsible era un riesgo que asumiría la constructora y su grupo, pues conocían de antemano si pudieran darse esas posibilidades. Se supone eran expertos. ¿Se tenían o exigieron informes financieros y de obras suficientes realizadas por Sacyr antes de permitirle participar en la “licitación” de tan importante obra? Nunca, como muchas otras cosas, han sido aclaradas las justas preocupaciones por quienes tienen la obligación de hacerlo.

Resultado, atrasos en la obra, excusas inventadas (según expertos) para aumentar costos, dilaciones injustificables para la entrega de las obras, todo cuanto ha costado millones en pérdidas al país e internacionalmente, y ahora nos quieren envainar con un sobrecosto al doble de la suma por la cual se comprometieron a realizarla. ¿El colmo del cinismo, o es que esperan “negociar” esa bicoca? Otra empresa de servicios del mismo país de origen, que tendría problemas en varios otros países, causa grandes pérdidas y problemas a sectores productivos panameños, igual que a los usuarios y el pueblo tiene que incurrir en gastos a través de subsidios. Y no pasa nada. Otra transnacional brasileña ha hecho su agosto en Panamá y se encuentra envuelta en un laberinto delincuencial en varios países. En Panamá se le ha permitido continuar “licitando” más obras. Las investigaciones no prosperan y ¿la Contraloría dónde está? El pueblo paga y paga, pero jamás se logran mejorar todas las infraestructuras y pagar a tiempo a los sacrificados educadores o para que el Estado cumpla con sus deberes en materia de salud y le quite la carga a la Caja de Seguro Social con los “beneficiarios”. Con ese dinero se salva el programa Invalidez, Vejez y Muerte.

Los gobiernos de los diferentes partidos políticos han fracasado en el cumplimiento de sus deberes, pero afilan colmillos para las próximas elecciones en Panamá. Igual algunos pequeños grupos económicos que los financian en campaña y facilitan el voto tramposo. Es necesario conocer los montos, los donantes y receptores. Esta fiesta continuará mientras el pueblo lo permita y avale con su voto comprado, con jamones y bolsas de arroz, que no son la solución al hambre ni a los graves problemas de agua, educación y salud.