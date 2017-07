Fiesta nacional por una mejor educación

En julio de 2014 una encuesta de opinión le preguntaba a los panameños ¿Cuál debería ser la prioridad para el Gobierno? Educación se ubicó en la novena posición, para julio de 2015 estaba en la octava, en mediados de 2016 avanzó a la sexta y a finales del mismo año había escalado a la cuarta posición.

¿Qué sucedió de 2014 a la fecha, cómo el tema logra escalar, una o dos posiciones al año, a dos posiciones en tan solo cinco meses? Múltiples factores contribuyeron a que el tema se posicionara: las expresiones de la ciudadanía en redes sociales; reuniones, concursos y debates organizados por diferentes grupos de la sociedad; la creciente atención de los medios hacia el tema, especialmente a raíz de la huelga docente de hace un año; la primera edición del Concurso Nacional por la Excelencia Educativa que en una cadena nacional envió un mensaje claro sobre la necesidad de mejorar a más de 500 mil televidentes.

Si me preguntaran cuál debería ser la prioridad para nuestro país, mi respuesta sería la siguiente: cuando voy a las escuelas y hablo con estudiantes o docentes, todos me dicen que educación debería ser la primera prioridad, cuando hablo con los empresarios que requieren contratar personal o cuando hablo con expertos en conferencias sobre educación sucede algo similar. Obviamente, los convencidos no somos aún la mayoría, es por esto que la clave es que todos trabajemos en equipo, los que están en el sistema, lo que están fuera de él, servidores públicos, trabajadores, empresarios, para mostrar la realidad al resto del país. Vamos a buen ritmo, pero no podemos sentirnos ganadores aún, nos queda un largo camino por recorrer para que más personas comprendan el valor de invertir en cosas como evaluación y perfeccionamiento docente.

¿Por qué es importante que sea un tema prioritario? Muchos conocen el caso chileno, donde los propios estudiantes se manifestaron en las calles para exigir mayor acceso a una educación de calidad. Aunque en la región Chile se posiciona con uno de los mejores sistemas, si lo comparáramos con países más desarrollados, aún sus resultados están por debajo del promedio. Chile tiene tan buena educación, que le permite a sus habitantes darse cuenta de que deben mejorar muchísimo más. En una encuesta de opinión en ese país sureño, cuando la educación se ubica en las primeras tres posiciones, es cuando se dan los mayores compromisos e inician los grandes cambios. Sabemos que ningún cambio es fácil, pero ellos siguen luchando y avanzando poco a poco, la clave es que estos sean impulsados por todo el país, y a eso es a lo que aspiramos.

Quizás el hecho de que se den muchas iniciativas, pero hasta el momento dispersas, puede ser uno de los mayores retos que tenemos en la actualidad, y es por eso que el 26 de julio el país celebra el esfuerzo de los centros educativos oficiales que participan en el Concurso por la Excelencia Educativa 2017. Más de 450 voluntarios, incluyendo a miembros de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, empresas, instituciones, facilitadores de Aprender al Máximo, miembros de la Dirección de Evaluación y supervisores del Meduca van a aplicar la primera prueba del concurso a más de 2 mil estudiantes para medir sus aprendizajes en pruebas basadas en estándares internacionales en matemática, lenguaje y ciencias. Luego estos voluntarios van a tener la oportunidad de entrevistar a más mil 400 representantes de las comunidades educativas de más de 200 centros educativos que participan a nivel nacional en áreas urbanas o rurales tan remotas que hace falta transportarse horas en una lancha, caballo o un vehículo 4x4.

Celebremos que estos centros asumieron el reto de ser evaluados de forma voluntaria y que este movimiento nacional por una educación de calidad siga creciendo.