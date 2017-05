Imperdonable, irresponsable y criminal

Resulta doloroso tener que ver y soportar, impotentes, los hechos que a diario se dan o se descubren en el mundo, en donde se condena a una gran mayoría de seres humanos y a la madre naturaleza a un sufrido desastre. Me apoyo en hechos, no en percepciones. Acaba de terminar en Italia otra “cumbre” del G7 antes G8, por la expulsión de la Federación de Rusia en 2014, hecho lamentable e irresponsable. Esta ha sido otra experiencia sin las conclusiones que hagan justicia a los derechos y necesidades, no solo de este grupo de países, sino de una gran mayoría de la humanidad: los pobres.

Trump, arrogante, ignorante y engreído, fiel a ciertas políticas de Estado erráticas y a grandes intereses, con pasmosa irresponsabilidad, continuó con la posición de ese país manteniéndose al margen de las medidas necesarias a adoptar por el cambio climático –que se niega a aceptar–, con las que contribuye grandemente el país que representa. Tampoco se avanzó en la condena y toma de medidas contra las prácticas desleales e inmorales del comercio y el orden económico internacional por parte, especialmente, de esos siete países para con el resto del mundo. Se acordó exigir a Corea del Norte “que abandone todos los proyectos balísticos y nucleares”, pero manteniendo ese criminal privilegio para el G7 y algunos aliados, o sea, que se reservan ese “derecho” para facilitarse actuaciones alrededor del mundo. Eso es criminal. Sin embargo, lo mantienen y se lo restriegan al resto del mundo. ¿Acaso no hay un “compromiso” de limitaciones sobre armas que aceptaron y que los G7 nunca han cumplido? Igual, concluyeron en mantener la supremacía y el “derecho soberano” de ese grupo para controlar las migraciones que ellos han provocado, trasladándole el problema al tercer mundo que, a la vez, recibe, con privilegios, a los migrantes de esos siete países. Esa es su cómoda visión, su ayuda y cooperación al problema. ¿Abuso, cinismo, arbitrariedad?, califíquelo usted. Hay que reconocer que algunos de ellos no lo toman igual. Resulta razonable un pensamiento que se atribuye al gran estadounidense Noam Chomsky, cuando dijo que “el Partido Republicano es la organización más peligrosa del mundo”, ahora con uno de sus peores dignatarios en la presidencia de ese país y otros en su gabinete. Sr. Trump, no se abrogue el derecho a referirse a América como si fuera un solo país, no son iguales ni se escriben lo mismo. América es un continente en donde cada país tiene su nombre y derechos. Volvió usted a meterlas cuando dijo, en el evento, que “América conseguirá la paz a través de la guerra”, lo demuestra la historia. Muy pocos en este continente piensan ni actúan –gracias a Dios– como usted.

Sus actuaciones le hacen mucho daño a Estados Unidos, pare las ventas multimillonarias de armas a sus aliados, entienda que estas destruyen y asesinan a millones de inocentes, ¿o acaso para usted no son seres humanos los que mueren en Medio Oriente y África, o los que mueren huyendo de esas guerras y hambrunas? Dios salve a este continente, si piensa usted someter a lo mismo a América Latina, agobiada ya por vicisitudes, golpes de Estado, guerras mediáticas y financieras; una clase política y pequeñas élites a quienes se les descubren cada día más prácticas deshonestas y criminales –tramoyas, blindajes, encubrimiento de delincuentes, robos al erario público con una descarada complicidad de los poderes de los Estados, inclusive partícipes de estas, que repercuten en las pésimas condiciones de los sistemas de salud y educación, desempleo y baja calidad de vida que producen muerte.

Hay persecuciones, hambre en Haití, México, Brasil, Honduras, Colombia, Paraguay y otros, usted lo sabe. Para colmo, en esos países se nombran funcionarios incapaces, sin presupuesto ni otros recursos, todo lo cual repercute en el aumento de la delincuencia común y los abusos contra la gente pobre, pero decente, mientras un pequeño grupo se enriquece. Contra todo esto debe ser su guerra y la de los gobiernos presidencialistas “democráticos”, o no. ¿Serán capaces de entenderlo? Ya es imposible justificar tantos y tan graves errores y delitos. Los pueblos están siendo obligados a reclamar lo que les pertenece por las vías que sean necesarias.