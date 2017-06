Jóvenes de mi tierra: los escuché...¡conversemos!

Sabrina Bacal y Jorge Eduardo Ritter presentaron el domingo 11 de junio pasado en Radar un originalísimo programa, teniendo como invitados a cinco de los nuevos comunicadores con plataformas muy populares en las redes sociales. Estuvieron por La Puerta del Horno (Irma Planells); Manuel, de El Gallinazo: por Claramente (Mauricio Valenzuela); por El Ñeque (Belisario Porras Amador), y por La Cáscara (Ubaldo Davis).

Dominó la franqueza cruda, la irreverencia, el sarcasmo y el humor que son usuales en la nueva comunicación de “los jóvenes”. En el fondo sus preocupaciones no distan mucho de las de nuestra generación. A mis compañeros de generación, que tienen la impresión de que a la juventud no le interesa nada serio, les digo que pueden estar tranquilos: en este programa se demostró que sí les interesa y, es más, a esta juventud le preocupa la aparente ignorancia de los que vienen detrás de ellos, pues en un video de “Claramente”, tomado nada menos que en la Universidad de Panamá, las respuestas que dominaron entre los más jóvenes en cuanto a asuntos históricos fue, “yo no había nacido cuando eso, ¿por qué me va a interesar?

Al final todos coincidieron con nosotros en que falta educación y que la educación debe ser lo más importante. No solo la educación en términos de su calidad, sino -y aún más importante - cómo trasladar experiencias, vivencias y valores entre una generación y otra, sin chocar con el dicho tan conocido de “quien no conoce la historia, está destinado a repetirla”.

Maruja, mi esposa, quien ha transitado conmigo por más de 50 años en luchas terribles, me repite a diario, “tenemos que hablar con la generación que nos sigue, para procurar evitarles las mismas tragedias; a los jóvenes les tocará manejar el país”.

La pregunta es ¿cómo se hace eso en forma eficaz? Si nosotros tomamos la iniciativa, suena siempre a sermón y los jóvenes normalmente rechazan los sermones como “vainas de viejos que no aplican en esta época moderna”. Solo parece posible ser eficaz si son los jóvenes quienes se organizan, se preocupan y por iniciativa propia piden a los mayores que compartan con ellos sus experiencias en temas profundos, tales como la libertad y cómo cuidarla y conservarla, la democracia y cómo no perderla y más bien irla perfeccionando día a día, la justicia, la impunidad, la ciudadanía, el poder ciudadano, la honradez y cómo manejarla en un mundo plagado de corruptos, cómo reaccionar contra los golpes que salen al paso en el camino de construcción de una nación y un largo etcétera.

Y si tenemos la suerte de que organizaciones de jóvenes nos pidan esos relatos, ¿cómo hacer entonces para masificar lo que ellos recojan y consideren importante?

Esa es una conversación que debemos tener entre generaciones; la nuestra con la de ellos, la de ellos con las que siguen, y así ad infinitum y como parte importante la educación reformada que piden a gritos nuestros jóvenes y que nosotros los mayores debemos asegurarles.

Ahora solo nos queda a nosotros los maduros, clamar a los jóvenes: ¿cómo hacemos para lograr ese traslado de experiencias entre generaciones en la forma más eficaz para tratar de evitar tragedias y lograr beneficios para nuestra nación? Quienes tengan respuestas a esta interrogante háganlo saber a su manera a los mayores que deseen escuchar, y a nosotros personalmente, si les interesa, pueden escribirnos a mevde1@gmail.com.