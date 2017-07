Uber y las plataformas ‘ridesourcing’

Las ventajas del servicio de plataformas ridesourcing (Uber, Cabify, etc.) frente al servicio de taxi es por todos conocidos: comodidad de pago, obviar el dinero en efectivo, tarifa más barata frente a otras opciones, transparencia en el costo, identificación del conductor (seguridad), la falta de opciones de transporte público conveniente (buses en horario nocturno, poca frecuencia y áreas sin cobertura), tiempos de espera más cortos y la seguridad del traslado (no voy), evitar buscar estacionamiento, confort en el viaje, evitar conducir cuando se ingiere alcohol, etc. Hasta el momento, estas plataformas han operado exclusivamente en la ciudad de Panamá, pero debe existir demanda también en el resto de las capitales de provincia como Chitré, Santiago o David, donde las condiciones para los que no tienen auto son aún peores que en la capital, pues no existe un servicio de transporte ofrecido por el ente público.

Los países desarrollados están recogiendo los frutos por haber invertido en innovación, desarrollo tecnológico y educación. El resto de los países que se han quedado atrás, como Panamá, atendemos las consecuencias. Frente a esta condición de disrupción en el segmento de la movilidad puerta a puerta se plantean las siguientes preguntas: ¿por qué y cómo normalizar las plataformas ridesourcing como Uber, Cabify, etc. en la ciudad? ¿Qué impacto tiene sobre la congestión vehicular? ¿Qué debe hacer el gremio de los taxistas? y por último ¿Cuál es el futuro y las oportunidades de estas plataformas en la movilidad urbana?

Algunas empresas de esta economía “colaborativa” aprovechan que el aparato gubernamental es más lento y no responde a la misma velocidad que lo hace un privado. Así que intenta obtener sus máximos dividendos mientras dure este tiempo de bonanza desregularizado hasta que caduque y existan nuevas reglas del juego. Por ello, es una obligación del Estado regular rápidamente la oferta de este servicio para que todos los competidores que participan en este mercado -incluyendo los taxistas- compitan en igualdad de condiciones. En el caso de América Latina, Sao Paulo ya ha establecido el cobro de una tarifa por km de viaje y dichos fondos se han de reinvertir en mejorar el transporte público. Por otro lado, las plataformas deben estar en la obligación de entregar al regulador, en este caso Metro de Panamá y/o ATTT, la base de datos con la información de los viajes que realizan sus usuarios -para uso confidencial-y así poder analizar el impacto y las externalidades de este servicio.

Un estudio reciente del profesor Alejandro Tirachini, investigador de la Universidad de Chile, que pudiera ser similar al caso de Panamá, indica que el servicio de plataformas tecnológicas es mayoritariamente utilizado por personas para desplazarse a actividades sociales Esto permite que una mayor cantidad de personas participen de actividades durante la noche, cuando antes no lo hacían, por no tener opciones de movilidad seguras y eficientes; haciendo que la ciudad esté más feliz.

En cuanto al gremio de los taxistas, en términos de competitividad, el Gobierno debe garantizar la libre empresa. Con los fondos recaudados por los impuestos a las empresas como Uber y Cabify, el Gobierno puede implementar programas a través de la Ampyme, Inadeh, Senacyt y UTP que ayuden a modernizar sus negocios con disposiciones como la implementación de taxímetros, incorporación de dispositivos móviles para ofrecer sus servicios, así como también innovar en otras áreas formales del transporte urbano.

En este mismo orden, los taxistas pueden formar parte de un engranaje público-privado, tal como funciona Metro de Panamá S.A., como un componente integral para mejorar la movilidad urbana. Los taxistas amarillos podrían formar parte de la cadena de desplazamientos entre origen y destinos finales, hacia y desde estaciones de Metro y/o paradas de buses, con las ventajas descritas que ofrecen las plataformas ridesoursing; es decir, intermodalidad integrado de sistemas de taxi, Metro y Metro Bus; en viajes completos con un único pago de tarjeta de crédito mediante telefonía móvil, e incluso haciendo que los usuarios lleguen a sus destinos finales en taxi, en vez de llegar caminando por la falta de aceras en la periferia o la lluvia. Esto propiciaría el uso del transporte público a nivel masivo, integrando la enorme flota de taxis, las nuevas líneas de Metro y la reorganización del Metro Bus, siendo más eficiente, cómodo, sostenible y rápido que estar en el tranque o tener que caminar grandes distancias. También sería una fuerte competencia a empresas que operan ridesourcing exclusivamente por la innovación desde el sector gubernamental al poner a funcionar de manera eficiente sus bienes públicos.