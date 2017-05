La cajita feliz versus la transparencia

Creer que el deber de transparencia en la gestión gubernamental se cumple publicando data, es como creer que celebrar elecciones limpias es lo único que hay que hacer para tener una democracia. La investigación de La Prensa sobre el peculado millonario en la Asamblea Nacional a través del esquema de donaciones y el análisis de ClaraMente de cómo ha estado usando el presidente Varela su cajita feliz de partidas (in)discrecionales, son dos ejemplos lúcidos de que el acceso a la información es una herramienta esencial para que la ciudadanía pueda monitorear la gestión gubernamental. Pero reportar es solo una parte del deber que implica el concepto de transparencia.

Queda claro que en los 15 años que han transcurrido desde que se aprobó la Ley No. 6 de 2002 de transparencia en la gestión pública, si bien hay avances palpables como el programa de Gobierno Abierto, hay mucho que hacer aún. Pareciera que lo único que entienden los funcionarios por transparencia es la publicación de información a posteriori, cuando la transparencia implica políticas de limitación y contrapeso (los check and balances de la teoría democrática) en el ejercicio del poder político gubernamental, que es su verdadero fin. Las leyes de transparencia nacen como herramientas para consolidar las democracias participativas a través de varios elementos sumados al acceso a la información, entre otros: la apertura y la rendición de cuentas.

Si bien la corrupción socava nuestra democracia en renglones que tienen mayores impactos que las partidas discrecionales, causa perplejidad escuchar al funcionario calificar de “transparentes” las asistencias que salen de esta cajita menuda millonaria, porque la data de las mismas esté publicada en el sitio web de la presidencia. Y a propósito: si bien el sitio cumple con el contenido, no cumple con la forma indicada por la Carta de Datos Abiertos, porque el pdf no es un formato abierto. Pero el acceso a la información implica más que la data: es el derecho y garantía de los ciudadanos a conocer las ideas y justificaciones de los hechos gubernamentales. Es decir: la apertura.

¿Por qué ha generado tal indignación en la ciudadanía el uso de las partidas discrecionales del presidente? ¿Tanta curiosidad, que el sitio www.presidencia.gob.pa/Partidas colapsó unas horas el miércoles en la noche? Nuevas no son, secretas tampoco. La fuente del disgusto es la discreción misma en el manejo de la dichosa cajita feliz. Un disgusto que arrastramos ya con cuatro administraciones. Y que los candidatos critican, hasta que llegan a la silla presidencial y ¡zas! echan mano de la cajita menuda para ejercer esa discrecionalidad que no es otra cosa que un “padrinazgo”. Hermano menor del clientelismo, el padrinazgo, junto a otras formas de favoritismo, como el nepotismo y el lobbying, son mecanismos que fomentan la corrupción al otorgar favores económicos basados en afiliaciones personales o partidistas, contactos o influencias. Una pregunta suelta: ¿Cómo podría Rolando López, por ejemplo, ser objetivo si le toca investigar al padrino que le regaló su cirugía electiva?

El presidente y su ministro de la Presidencia (mejor conocido como “no me defienda compadre”) han desplegado una defensa desenfocada: como si el cuestionamiento fuera a los terceros que han decidido favorecer. Evidencian despiste total de la causa del malestar (y eso es dándoles el beneficio de la duda, de que sea lapso de entendimiento y no cinismo). También han demostrado una falta de comprensión de qué es rendición de cuentas. Su deber de informar no es una concesión, es una obligación, y el ciudadano tiene derecho de exigir cuentas. El argumento que han esgrimido de que “es potestad” del presidente Varela hacer, al igual que los mandatarios anteriores, lo que quiera con ellas, no es viable en 2017, no hay transparencia en esa discrecionalidad.

Vivimos en un país casi sin separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es decir: sin las limitaciones y contrapesos al poder gubernamental que esa separación garantiza, controles indispensables para el funcionamiento mismo de la democracia; en estas condiciones la libertad de expresión y la transparencia se convierten precisamente en los mecanismos de control que tiene la ciudadanía para presionar al gobierno hacia una mejor gestión pública. Su función práctica para salvaguardar la democracia, va mucho más allá de la teoría, es vital.