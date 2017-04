Los designios de la historia

Rodrigo Galván de Bastidas, en un viaje de exploración, descubrió el litoral colombiano, desde la península de la Guajira, el golfo de Urabá y el río Magdalena. Internándose más hacia el oeste marítimo, registró en su bitácora un territorio, también desconocido e inexplorado, en 1501. No fue hasta 1513, cuando Balboa, adentrándose en la espesura de la selva, se fascinó al avistar el Mar del Sur.

Pedrarias, facultado para fundar ciudades y a la sazón gobernador de Castilla del Oro, estableció la ciudad primada de Panamá, en 1519. Aislados, como estaban, lejos de las líneas de abastecimiento y con el perenne temor a la hambruna, por no saber aún cultivar la tierra, se urgió construir el camino Real que comunicaba a Panamá con Nombre de Dios. Para lograr la certeza del viaje de los navíos desde España hasta Nombre de Dios, se efectuaron cálculos astronómicos y se trazó el meridiano de Toledo, que alineaba a la ciudad de Panamá con Nombre de Dios. Esa conjunción de ciencia y necesidad, de inmediato dejó entrever que éramos un istmo, con una estrecha garganta. Con esa información geográfica, Panamá se convirtió en el paso, a propósito de la conquista del continente. Pocos años después, surgió la idea de convertir en un canal navegable el río de los Lagartos, que se adentraba varias leguas dentro del territorio, pero ello no fue posible, y así surge el camino de Cruces. A diferencia del camino Real que era todo terrestre, el de Cruces era una vía marítima, fluvial y de tránsito a través de la selva, hasta llegar a la ciudad de Pedrarias. El camino de Cruces, desde 1527 se utilizó como sendero o ruta administrativa para el paso de la mercadería que se movía de España a Panamá o hacia Suramérica y viceversa. Eran sistemas de comunicación entre las colonias. Por el camino Real se trasegaba el oro y la plata. Era una ruta secreta, custodiada por el Ejército español. Con los ataques de los piratas, se hizo difícil el acarreo de los metales, y Cruces adquiere mayor importancia unos siglos después.

A raíz de la osadía de Morgan, en 1671, la ciudad de Panamá ardió en llamas. Para 1673, su nuevo emplazamiento estuvo listo y el eje de los caminos Real y Cruces cambiaron de dirección hacia San Felipe. Así tenemos que el de Cruces, a partir del poblado español de Limarrete, en vez de continuar como de costumbre hacia Panamá la Vieja, se enfila hacia Clayton, pasando por el campo de antenas donde se construye la Ciudad de la Salud, el Mercado de Abastos, los talleres del Metro, la vía de la Floresta y pronto, la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP). Hago un llamado de alerta al rector de la UP, y a todos los actores, porque si no modifican los planos de ubicación de la Facultad de Medicina, el camino de Cruces desaparecerá, ante el impacto de la obra. El camino requiere una servidumbre de 20 metros de ancho. La constructora española FCC, ya nos hizo el favor histórico de sacar el empedrado del perímetro de la construcción del nosocomio. ¿Acaso nuestra primera casa de estudios hará caso omiso a los designios de la historia?