Para salir del pantano

La no correspondencia o adecuación entre el tipo penal y la conducta desplegada por Martinelli y sus compinches, es asunto de sus abogados; y por más que despotriquen contra el sistema ante cámaras y micrófonos, cualquier diferencia procesal solo se resolverá en los tribunales. Por su parte, la ciudadanía es testigo presencial del grave deterioro institucional que provocó el paso del capo por el Palacio de las Garzas. Esto es un hecho notorio. Nadie discute que el único accionista del CD cercenó la credibilidad de toda autoridad judicial, legislativa y ejecutiva, como consecuencia, no solo de los sobornos y sobreprecios, sino de su actuación pública. Todo lo que tocó, incluyendo a sus colaboradores, lo dañó. Se comportó como la plaga, un azote universal a la decencia, absorbió por metástasis a quienes inicialmente lo adversaron, alimentándolos como una llaga, a comer primero y a morir políticamente después. De ahí que necesariamente contaminó también a quienes le permitieron ser presidente: A los panameñistas. Y particularmente a Juan Carlos Varela, quien, además, no ha sido capaz de despojarse durante estos tres años de gobierno del agua pantanosa de ese matrimonio de 26 meses. Por eso repite los capítulos de la “novela”, legado de su antiguo jefe, que tildó así al caso de Finmecánica, tumba de su credibilidad. ¿Será el mismo género de novela? ¿Coincidirá el final?

En otra esquina, los hechos indican que la cúpula del PRD tomó recientemente conciencia del destino fatal del actual gobierno, destapando que todavía hay rescoldos vivos entre las cenizas de ese amor que antaño facilitó la organización mafiosa del saqueo de los recursos estatales. Conclusión a la que arribaron por la enorme presión de las bases de ese partido, que desde hace años vienen insistiendo en actuar inconfundiblemente como opositores. En el campo contrario al Gobierno, se trató de un importante avance. Los pésimos resultados de la presente gestión económica, la frustración generalizada que ella ha generado, la repugnancia causada por los estragos de la delincuencia de cuello blanco, la ineficacia de nuestras autoridades de investigación y de justicia, una Asamblea disfuncional y en avanzado estado de descomposición, así como la creciente deuda con la educación de este país, la sequía del IDAAN, un Seguro Social indispuesto y la tenebrosa inseguridad, obligan a la verdadera oposición a proponer un candidato políticamente solvente y a renovar el grueso de la oferta electoral.

La lentitud que más daño hace es la que muestra este gobierno en sus fallidos esfuerzos por limpiar a este país de la inmundicia pringada por el régimen gansteril anterior. Ha mantenido los malos hábitos, extendió los roles a algunos protagonistas de la novela, asfixió la producción nacional, impidió la renovación de la administración de justicia, premió a las empresas corruptoras y oficializó el clientelismo. ¿Acaso una multa de 220 millones recompensa el enriquecimiento ilícito de Odebrecht y la lesión patrimonial causada? Para la oposición, mayo 2019 es la oportunidad para salir del pantano. Como el lodo embarró a los partidos políticos, es vital un candidato distinguido.

El autor es abogado