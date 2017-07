Los sueños y pesadillas no pagan impuestos

Soy rico, famoso y poderoso. Poseo yate de lujo, avión privado, cuentas bancarias, pero lo que más me deleita es el poder político porque me permite medir las ambiciones de personajes que pueden ser sinceros y charlatanes al mismo tiempo.

Todo lo anterior resultó ser un sueño que al despertar fui feliz porque pude disfrutar momentos que hubiese deseado fueran realidades. Todos los seres humanos soñamos y tenemos pesadillas. Analistas aseguran que soñar con políticos es verse junto a ellos escuchando propuestas y promesas que jamás cumplirán.

Las pesadillas pueden ser el resultado de una mezcla de angustias, miedo y curiosidad... Al despertar nos preguntamos qué significado tienen esas escenas de terror que el cerebro dibuja mientras estamos en completo estado somnoliento.

Ahora bien, debo confesar que he tenido sueños agradables así como pesadillas desagradables y quiero compartirlas con los lectores porque deseo me ayuden a descifrarlos. Cualquier parecido con algunos personajes de nuestra flora o fauna es pura coincidencia

Mi sueño. Me veo junto a un señor de linaje bancario que ha aprendido mucho sobre controles fiscales. Conversando conmigo me expresa sus deseos de lucir la banda presidencial en las próximas elecciones. Me dice en confianza que tiene los recursos y buenos contactos con los partidos políticos existentes. Buen viaje amigo.

Mi pesadilla. Me encuentro junto a varios diputados planeando sus reelecciones. Todos ellos han resultados un “plomo” en sus circuitos electorales, pero tienen confianza en que los electores siempre reciben algunas pequeñas donaciones a cambio del voto. Tuve ganas de patear sus traseros, pero la pesadilla no me dio tiempo y desperté enojado por no haber tenido el placer de lograr mi objetivo.

Mi sueño. Me veo caminando junto a un cantante de salsa y de repente se nos une José Gillete gritando al cantante que hasta cuándo va a seguir pregonando su intención de ser presidente sin levantar una ceja para lograr ese deseo. El cantante le lanzó una mirada volcánica y le dijo que él no era millonario para lanzar una campaña larga y que mejor esperaba el momento indicado y a la hora indicada. Yo me atreví a decirle que esa misma estrategia la había utilizado antes y fue un desastre. Se llevó una mano al mentón y se quedó en estado hipnótico.

Mi pesadilla. Me veo a la orilla de un río con abundancia de pirañas. En la otra orilla una buena cantidad de diputados que se disponen a cruzar el río, pero ignorando lo de las pirañas. Me quedé dudoso si les advertía o no del peligro mortal. La respuesta en la pesadilla no la pude concretar porque enseguida desperté.

Considero que todos tenemos oportunidades de conciliar sueños agradables que nos despiertan con un buen sabor en el paladar. Las pesadillas siempre dirán presente, solo debemos aprender a descifrarlas, al igual que los sueños. Ambas son gratuitas.