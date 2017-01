Sobre el teatro infantil

Simón el topo, parte del Festival Internacional de Teatro Infantil en el Parque Omar hasta el 29 de enero, es una de las propuestas artísticas más disruptivas que he visto en Panamá. Hace unos meses cuando escuché que se organizaba este festival, pensé que se mostraría un desfile de obras con guiones copiados de las películas de Pixar o Disney de moda, sazonados con un par de dinámicas de interacción para que los niños no se duerman. Esa es la tendencia, no de todas, pero sí de muchas obras infantiles en Panamá.

El festival cuenta con obras que tanto por su contenido y sus requerimientos técnicos muestran un mundo paralelo, casi alternativo al teatro infantil de Panamá. Tocando temas como el duelo y la orientación sexual, y usa juegos de luces que poco se conocen o usan en Panamá, este festival es una fuente de desarrollo para el sector teatral y una propuesta riesgosa para el público.

Simón el topo utiliza unos encantadores títeres para hacernos explorar, nuestra reacción a lo diferente. Nos presenta a un joven topo no es como sus amigos topos varones. En lugar de hacer ejercicios y jugar rudo, a Simón le gusta perseguir mariposas y oler las flores del campo. Su padre y la sociedad, representada por unos inmensos títeres de boca grande, se burlan de él y lo obligan a comportarse como ellos. En el anfiteatro al aire libre instalado en la parte trasera del parque Omar, es difícil enfocarse en la acción en el escenario con decenas de personas caminando a tu alrededor y parejas haciendo planes de cena o amonestando a sus hijos. El sonido al principio de la obra era demasiado alto para disfrutar la intimidad de la propuesta. Pero el elenco, que no solo maneja los títeres, pero también actúa y nos traduce del toponés al español, sabe cómo enganchar a un público inquieto. Por medio de la repetición de bellos sonidos, movimientos bruscos y risotadas, se establece una conexión emocional con el público. El impacto de la obra saltaba entre lo racional y lo emocional. Mientras veía cómo el topo trataba de ser lo que no era para poder complacer a su padre, mi mente lógica me decía que era absurdo que yo pudiese identificarme con un títere, por muy encantador que este fuera. Pero mis emociones, y el manejo preciso y efectivo de los movimientos de los títeres me hacían recordar mi decena de años perdidos tratando de ser lo que no era para no lidiar con la boca grande de la sociedad. Experimenté aún más disonancia al alegrarme cuando Simón encontró a Raúl, su amigo con el cual compartía el gusto por las mariposas y la práctica de oler las flores del campo, que al hacerlo juntos, explotaban en polvos de estrella. Mientras que la exposición del tema y el desarrollo de la amistad entre Simón y Raúl es desarrollada con elegancia, la resolución del conflicto entre padre e hijo se presenta de una manera un tanto melodramática. Al final refleja un poco la realidad de miles de familias en esta situación: seguimos adelante sin hablar mucho del asunto. Cuando pensaba que la obra había terminado, los niños son invitados a hacerle preguntas a Simón. Tres niños cuestionaron que Simón no hablase español. Uno hasta sugirió que si “estás en Panamá deberías hablar español”. El lenguaje usado en la obra sigue las reglas de la televisión y el teatro infantil casi a la perfección con palabras cortas y sonoras. El toponés de Simón y su padre era poético. Pero para estos niños la diferencia en el lenguaje fue causa de curiosidad o hasta incomodidad. Como padre que cree en el valor del teatro para apoyar la formación de la empatía, es una lástima que sean tan pocas las obras de teatro infantil en Panamá que exponen a los niños a la incomodidad de lo diferente en un ambiente seguro, creativo y positivo, ayudando a formar un país más tolerante y abierto a la innovación.