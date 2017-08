Varela pide a Pence fomentar las inversiones estadounidenses en Panamá

El presidente panameño Juan Carlos Varela y el vicepresidente estadounidense Mike Pence conversaron sobre seguridad, intercambio comercial y la crisis política de Venezuela, durante el encuentro sostenido la tarde de este jueves 17 de agosto, en el Palacio de las Garzas.

"Durante nuestras conversaciones dejamos claro que Panamá es un aliado y socio estratégico de Estados Unidos. Tenemos una democracia estable, con fuertes indicadores de crecimiento y estabilidad económica, un país que avanza en la rendición de cuentas y la transparencia, tanto en la administración del Estado como en su sistema financiero", dijo Varela al terminar la reunión, que se extendió por casi hora y media.

Ambos enviaron sus condolencias a España, por el atentado terrorista en Las Ramblas, Barcelona, ocurrido este jueves, que dejó un saldo de por lo menos 13 muertos y 100 heridos.

En el encuentro también participaron la vicepresidenta de la República y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado; el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y los embajadores Emmanuel González Revilla (de Panamá en Washington) y John Feeley (de Estados Unidos en Panamá).

Varela expresó a Pence su interés porque más empresas estadounidenses inviertan en el país, "y participen de los proyectos de infraestructura que estamos desarrollando", y en sectores como el logístico y el marítimo.

También agradeció por la cooperación de Estados Unidos "en el intercambio de información y mejores prácticas que nos permite proteger el sistema financiero y logístico de nuestro país".

"Es nuestro deber proteger el centro financiero y la plataforma logística panameña para que no sea utilizada en actividades ilegales o fines que no representan el bien común. Esta ha sido una prioridad para mi desde que entré a la vida pública", expresó Varela.

Pence recordó que Panamá es el único aliado latinoamericano en la Coalición contra el Estado Islámico y, en materia antidroga, resaltó que Panamá incautó 56 mil toneladas métricas de cocaína, más que todos los países centroamericanos juntos.

We call on our partners across Latin America to follow Panama’s example of leadership & join our global Coalition to Defeat ISIS #VPinPanamapic.twitter.com/g1Uatu5luW