Agentes de seguridad de la Caja de Seguro Social golpean a periodistas de 'Telemetro' durante reportaje y dañan cámara

Funcionarios de seguridad de la Caja de Seguro Social (CSS) de la policlínica Horacio Díaz Gómez, de Santiago de Veraguas, agredieron a un equipo de Telemetro Reporta cuando este realizaba un reportaje a las afueras de ese centro de salud.

El incidente ocurrió la tarde-noche de este viernes, siendo captado tanto a través de las cámaras del canal de televisión como por los teléfonos celulares de los pacientes que se encontraban en el lugar.

Tras la agresión, la institución envió la tarde de este sábado un comunicado para anunciar que investigará el suceso.

"Hemos ordenado una investigación de lo ocurrido y los responsables serán sancionados enérgicamente de acuerdo al reglamento interno de la institución. Es lamentable que situaciones como esta ocurran cuando esta administración es propulsora de la transparencia y la rendición de cuentas. Nuestras sinceras disculpas para los profesionales del periodismo que se han visto envueltos en estos desafortunados hechos", señala el documento.

VERSIÓN DE TELEMETRO

A través de su página web, el canal de noticias emitió detalles del incidente.

"El periodista Melquiades Vásquez acudió cerca de las 6:00 p.m. al llamado de asegurados que denunciaban problemas de atención en el cuarto de urgencias de la policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago. Algunos se encontraban desde el mediodía esperando atención médica. Cuando el reportero se disponía a realizar entrevistas en el área de estacionamientos del complejo, fue bloqueado por uno de los seguridad", señala la nota.

"Los seguridad me dijeron que yo no podía filmar, y les dije 'esto es público y voy a hacer las entrevistas aquí', me entraron a golpes de una vez", continuó Vásquez.

El reportero señala que además de agredirlo físicamente dañaron la cámara que llevaba consigo para documentar los hechos.

La Prensa consultó a Atenógenes Rodríguez, gerente sénior de noticias de Telemetro, quien condenó el incidente y solicitó a la CSS entregar un informe sobre lo acontecido.

"Lamentamos mucho este tipo de incidentes, sobre todo porque la denuncia es de interés público por la poca atención del Seguro. Esperemos que se nos dé un informe completo y nos digan los resultados de la investigación", precisó.

La CSS pide disculpas al periodista Melquiades Vásquez y a comunicadores por incidente en Santiago pic.twitter.com/ibuzv6p5Ps — CSS Panamá (@CSSPanama) 10 de septiembre de 2016