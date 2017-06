Sin declaraciones finaliza la reunión Varela-Trump en Washington

El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela concluyó su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la mañana de este lunes 19 de junio. El encuentro duró aproximadamente una hora y ninguno de los dos hizo declaraciones ante los medios congregados en los jardines de la Casa Blanca.

Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario panameño agradeció en inglés a Trump por el encuentro: "Gracias al presidente Trump por un diálogo productivo encaminado a fortalecer nuestros lazos bilaterales ante los desafíos regionales".

Thank you President Trump for a productive dialogue aimed at strengthening our bilateral ties in the face of regional challenges.#PanamáEEUUpic.twitter.com/HgWREXFJDL