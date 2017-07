Ganaderos protestan en la carretera Nacional para rechazar importaciones

Ganaderos de todo el país bloquearon este domingo 30 de julio el tráfico vehicular a la altura de los dos puentes sobre el río La Villa para que cesen las desmedidas importaciones y para exigir un mejor precio para su producto.

Tras una reunión anual de la Asociación Nacional de Ganaderos en el auditorio de la feria internacional de Azuero, los ganaderos caminaron hasta los puentes sobre el río La Villa.

Durante la manifestación se escuchaban consignas como "pueblo que mira únete a la fila, queremos hablar con el presidente", gritaban los productores que dijeron haberse pintado de guerra para defender su actividad.

Luis Martínez, ganadero de Macaracas calificó de crítica la situación del sector lechero porque les quieren bajar a 30 centavos el precio del litro de leche, sin tomar en cuenta que les compran la leche algunos días y otros no.

Martínez precisó que a esto hay que sumarle la importación desmedida que satura el mercado, y dijo que aunque es el Estado quien debe resolver esta situación, ningún alto funcionario del gobierno se presentó a la reunión.

"La paciencia del productor hoy se acabo y aunque no estamos acostumbrados a cerrar calles, no les ha quedado otra salida, porque el gobierno tampoco les ha entregado la compensación de 10 centavos por litro de leche", enfatizó Martínez. Insistió que el ganadero no esta dispuesto a vender su litro de leche a 38 centavos, mucho menos a 30.

Sebastián Peralta productor herrerano señaló que si el gobierno no busca una salida sostenible para el sector, las protestas continuarán; hoy fue el puente del río La Villa, después será Divisa y de ser necesario el puente de las Américas.