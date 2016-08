Cubanos en Panamá: ‘Por favor, solo queremos llegar a Estados Unidos’

Sandra Alicia Rivera FRONTERA, Chiriquí | 11 abr 2016 - 10:52h

Desde el mes de marzo y por orden del cardenal José Luis Lacunza, la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de David brinda ayuda social a los cubanos. Sidney Candanedo, coordinador de la Pastoral Social Cáritas de David, dijo que por instrucciones del cardenal visitaron la frontera de Paso Canoas con el propósito de conocer la situación de estos inmigrantes que día a día llegan a esta zona. Señala que ellos llegaron -en el mes de marzo- cuando ya en el hotel Millenium no cabían más y se encontraban hacinados. Dijo que en primera instancia conversaron con algunos médicos y con el centro de salud para ayudar a aquellos que estaban mal de salud y para evaluar a los niños. Agregó que les preocupaba que los niños no tuvieran leche ni medicamentos, por lo que se les consiguió hasta que el gobierno se hiciera cargo. Menciona que como Iglesia no los pueden dejar en el abandono, por los que también les dan comida. Dijo que Lacunza, con un documento en mano, con más de 357 firmas de cubanos, solicita a los países que apoyen a los inmigrantes y les ayuden a llegar a su destino. El sábado, los cubanos hicieron una vigilia con velas para pedirle al presidente, Juan Carlos Varela, y demás mandatarios, que los ayuden a avanzar hasta llegar a Estados Unidos.