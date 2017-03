Red Ciudadana protesta en la Alcaldía ante el 'caos urbano' en la capital

Integrantes de la Red Ciudadana Urbana se manifestaron este miércoles 27 de julio en la planta baja de la Alcaldía de Panamá, en rechazo a lo que consideran el "caos" que se vive en la ciudad de Panamá.

María Chávez, presidenta de esta agrupación, dijo que ha habido una falta de acción por parte de las autoridades municipales, especialmente del alcalde de Panamá, José Isabel Blandón, ante las "ilegalidades" en diversos proyectos de construcción en la ciudad de Panamá.

Estas irregularidades se están dando en Altos del Golf, Clayton, Albrook, Paitilla, Betania y Pacora, y no se han dado actuaciones "contundentes" de las autoridades, según Chávez.

La dirigente detalló que la Alcaldía tiene en la actualidad 33 órdenes de demolición, pero hasta el momento no han sido ejecutadas.

Dijo que este caos provoca un enorme daño a la calidad de vida de la ciudadanía por la falta de agua potable, exceso de ruido, la proliferación de negocios ilegales, mal estado de las calles, entre otros aspectos. "Pedimos que otros municipios no imiten esto", planteó.

Mensajes como "No más atropellos", "No a los cambios de zonificación" y "No a las concesiones de manglares" se leían en las pancartas que llevaban los manifestantes.

Chávez dijo que tenían la intención de reunirse con Blandón, sin embargo, esto nunca ocurrió.

Luego, la Alcaldía de Panamá dio a conocer, a través de un comunicado, que los manifestantes fueron atendidos por Jeaninne Sánchez, de la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, quien les señaló que se está revisando caso por caso las denuncias presentadas.

(Con información de Ohigginis Arcia Jaramillo)