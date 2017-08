Uber, la 'app' del conflicto

Dirigentes transportistas expresaron este martes 15 de agosto de 2017 su rechazo a la decisión del Consejo de Gabinete que anoche avaló que las plataformas digitales, como el caso de Uber, sean reguladas.

Con este fin, delegó al Ministerio de Gobierno para que establezca las normativas y disposiciones que reglamentarán la actividad de transporte ofrecida por dichas plataformas.

A juicio de Víctor Ramos, vocero del sector de transporte de turismo, con esta decisión el Gobierno busca "legalizar por otro canal a Uber" y así "marear al pueblo panameño". En otras palabras, comentó que las autoridades "le dan la llave al ladrón que se metió por la ventana".

Ramos agregó que la decisión de la reunión de los ministros busca también no salir tan golpeados ante la opinión pública. Sin embargo, indicó que los transportistas no son ignorantes y conocen bien sus derechos.

Expresó también que no están solos en esta lucha, ya que ahora cuentan con el respaldo de importantes organizaciones como la Cámara Nacional de Transporte y el Consejo de Transporte del Interior, con quienes se evaluarán las acciones a seguir.

En tanto, el dirigente de los taxistas, Rafael Reyes, dijo que la decisión anunciada por el Gabinete es una burla al pueblo y transportistas del país. Insistió en que los más perjudicados son los transportistas que sí cumplen con lo dispuesto en las leyes panameñas.

Por su parte, Uber Centroamérica y Caribe, mediante un comunicado, manifestó que acogía "con agrado" la decisión del Gobierno de Panamá de reconocer la necesidad de la creación de un marco regulatorio específico para las plataformas de movilidad colaborativa.

"A nivel mundial, existen más de 132 jurisdicciones que abrazan estas nuevas tecnologías con marcos regulatorios que diferencian los servicios prestados a través de plataformas tecnológicas de los sistemas tradicionales", detalló el documento.

LA GÉNESIS DE UN CONFLICTO

Los testimonios dan cuenta de una realidad que se vive en estos días en la ciudad de Panamá: el conflicto por la continuidad de la operación de Uber en Panamá.

La plataforma apareció en 2014 en Panamá en medio de la problemática del sector público de transporte, particularmente en el selectivo, donde sus usuarios se quejan por el "no voy" o el asalto del que son víctimas en los taxis.

A pesar de que hay muchos taxis por usuarios debido a la gran cantidad de cupos de operación otorgados por los últimos gobiernos ( ver gráfica), el servicio selectivo es mal calificado por los usuarios.

Uber tiene un poco más de 30 mil usuarios, según la empresa. La plataforma ofrece sus servicios de transporte a los usuarios que los soliciten por medio de una aplicación en sus dispositivos móviles.

Todo pareciera que no habría problema para su funcionamiento, pero su operación es rechazada por los sindicatos de transporte selectivo quienes indican que la plataforma es "ilegal" porque no está regulada por la ley de transporte público. Alegan también que a sus conductores no se les exigen las mismas reglas que a los taxistas como licencias profesionales y pagos de impuestos de circulación.

UBER EN EL MUNDO

Fuera de Estados Unidos, la regulación a Uber se logró en cinco ciudades: Calcuta (India), Toronto (Canadá), Londres (Reino Unido), Ciudad de Singapur (Singapur) y Ciudad de México (México).

En cambio, en la mayoría de países de Europa, Uber ha tenido problemas para su funcionamiento. Allí mantiene diversos litigios, pues algunos gobiernos y taxistas consideran que existe una competencia desleal. Por ejemplo, Bélgica prohibió en abril de 2014 el uso de la aplicación. Ocho meses después, Holanda y España hicieron lo mismo con Uber.

(Gráficos: Roy Hernández)