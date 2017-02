25 mil funcionarios brindarán seguridad durante carnavales 2017

Aproximadamente 25 mil funcionarios de las entidades que integran la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) participarán del operativo de seguridad, con motivo de los carnavales 2017, que se celebran del 24 al 28 de febrero en Panamá.

En conferencia de prensa, autoridades de esta FTC aseguraron que brindarán protección, desde las zonas más distantes hasta las zonas de mayor concurrencia del país.

No obstante, el director general de la Policía Nacional, Omar Pinzón, dijo que lo más importante "es la conducta del individuo", por lo que llamó a tener un comportamiento responsable. No manejar bajo los efectos del alcohol y prestar mayor atención a los niños, recordó el funcionario. En tanto que el ministro de Turismo de Panamá, Gustavo Him, habló de un "desorden con orden".

Javier Fanuco, jefe de Tránsito de la Policía Nacional, anunció que habrán retenes en puntos estratégicos de todo el país. Y "medios navales realizarán patrullajes de vigilancia y seguridad por nuestras costas, mares y litorales", indicó el jefe del Sistema Nacional de Protección Civil, José Donderis.

Según Donderis, los pronósticos para esos días indican que la temperatura rondará entre los 32 grados a 36 grados centígrados, por lo que recordó a la población estar muy bien hidratados, el uso de ropa holgada y colocarse protección solar. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social también han declarado una alerta verde, con motivos de las fiestas.

CINTA COSTERA

A partir de las 9:00 a.m. del viernes 24 de febrero habrá un cierre parcial de la cinta costera, sede del carnaval capital. Al mediodía del viernes el cierre será total. La vía volverá a estar abierta desde las 12:30 m.d. del miércoles 1 de marzo, se anunció en la conferencia.