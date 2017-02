Netflix planea entrar en el mercado de juguetes y comercialización

Netflix Inc. está planeando una incursión en el negocio de los juguetes. El mayor servicio de vídeo en línea del mundo quiere contratar a un ejecutivo para supervisar la concesión de licencias de libros, cómics y juguetes relacionados con sus programas de televisión, y forjar asociaciones con minoristas, según un anuncio para un puesto vacante publicado en el sitio web de la compañía.

Netflix también pidió a sus socios una parte de los productos de consumo que generan los programas que se ven en su plataforma, pero que son propiedad de otros estudios de televisión, según personas familiarizadas con las conversaciones que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado.

La comercialización ayudará a que los programas de éxito lleguen a un público más amplio y generará ingresos adicionales. Netflix ya ha realizado una prueba con Hot Topic Inc., que vendió camisetas, tazas, gorras y joyas vinculadas a la serie de ciencia ficción Stranger Things.

La compañía aún está en una fase experimental, dijo una portavoz de Netflix. "Queremos integrar productos de consumo y promoción asociada porque creemos que hará que el espectáculo se conozca y se hable significativamente más de él", dice Netflix en la publicación.

"Queremos tener licencia de productos de mercancías para ayudar a promocionar nuestros programas de tal forma que se conviertan en parte de la cultura de una época".

Las acciones de Netflix, que subieron un 74 por ciento en el último año, cotizaban con pocos cambios en 143.82 dólares a las 10:49 a.m. en Nueva York. Los productos de consumo y las mercancías son el último ejemplo de la evolución de Netflix, que ha pasado de ser una empresa de tecnología que vende los programas de otras compañías a ser una compañía audiovisual que licencia, posee y produce propiedad intelectual.

House of Cards y Orange Is the New Black, grandes éxitos en Netflix, fueron producidos por otros estudios. "Stranger Things" fue producida por la propia compañía.

Netflix, con sede en California, está haciendo ahora algunos programas de televisión sin la ayuda de estudios externos. La compañía acaba de trasladarse a una nueva instalación en Hollywood que cuenta con estudios de sonido para la producción. Convertir sus programas de televisión y sus personajes en juegos de mesa, mochilas y paseos en parques temáticos es el siguiente paso lógico.

Walt Disney Co. ha dominado el arte de convertir un personaje de película en todo tipo de nuevos negocios. La unidad de consumo de Disney registró ventas de mil 500 millones de dólares en el último trimestre. Netflix aún no tiene las aspiraciones de Disney. Sólo está tratando de entrar en el mercado.