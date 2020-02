Alanis Morissette se inspira en la maternidad

NUEVA YORK, Estados Unidos (AP) — Alanis Morissette se siente un poco más apreciada como mujer y su nuevo álbum Havoc and Bright Lights refleja ese sentimiento.



"Hay todo un cambio en el asunto misógino, chauvinista y patriarcal en cuanto a lo que lentamente se está convirtiendo este nuevo clima, que es la celebración de las mujeres con poder alfa", dijo la cantautora sobre la cultura actual.



"Estoy notando un nuevo clima, no sé si ustedes también, de mujeres amadas y respetadas y reconocidas de una manera que ni hace 10 años notaba". Su nueva perspectiva podría derivar en parte de su papel de mamá.



Morissette y su esposo, Soul Eye, tuvieron un hijo, Ever, en diciembre de 2010, y la ganadora del Grammy dijo que convertirse en madre ha sido para ella un cambio tremendo: "Siempre lo quise, pero no sabía hasta qué punto me sanaría".



Morissette es una defensora ferviente de la "crianza con apego" que entre otras cosas aboga porque los niños se alimenten con leche materna hasta que ellos mismos decidan destetarse de manera natural, lo que podría tomar hasta más de dos años.