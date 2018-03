Alejandro Fernández: 'Mi padre ha sido uno de mis mayores críticos'

MADRID, España. (EFE). -A Vicente Fernández, leyenda de la ranchera, no le gustó que su delfín, su hijo Alejandro, encaminara sus pasos hacia el pop, aunque el tiempo dio la razón al "Potrillo de México" y, con su último disco de versiones de los años 70, oyó a su padre decir: "Creo que es el mejor disco de tu carrera, lex".

"A mi padre no le gustó que me alejara de la música tradicional mexicana. (...) Es muy exigente y ha sido una de las personas más crÍticas de mi carrera, pero se lo agradezco, porque eso ha hecho que me exija en la vida y en lo profesional en busca de la perfección", ha dicho hoy Fernández en la presentación en Madrid de "Confidencias" (Universal Music).

Se trata del decimoctavo disco de estudio de su carrera y en él ha actualizado clásicos en español de los años setenta, "canciones cantadas en primera persona", que funcionan como "peliculitas de dos minutos" y que hizo suyas, especialmente el éxito de Julio Iglesias "Me olvidé de vivir".

"Es con la que más me identifico, siempre me había llamado mucho la atención por todo lo que dice y grabarla con mi padre supuso una conexión increíble", admite Fernández, cuyo registro vocal es tan parecido al de su progenitor -su "Ídolo", dice-, que a veces es difícil saber quién canta cada parte, como él mismo reconoce.

Pero "Me olvidé de vivir", que habla de los "muchos sacrificios que se hacen en esta carrera y de las muchas tentaciones en las que te puedes perder", no es el único dueto del álbum, pues también participa Rod Stewart con el blues "Nobody Knows when Youre Down and Out".