Diputado Jairo ‘Bolota’ Salazar será el abanderado de Colón este 4 de noviembre

El Concejo de Colón designó al diputado Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), como uno de sus abanderados para las festividades patrias.

Según información suministrada por ese gobierno local el 3 de noviembre el abanderado es el también diputado, Pedro Torres, el día 4 será Salazar, mientras que el 5 de noviembre será el deportista Irving Saladino. Todos fueron escogidos por la Junta de festejos patrios del Municipio de Colón.

El representante del corregimiento de Santa Rosa y presidente del Concejo de Colón, Omar Antioco, reconoció que la designación del diputado Salazar generará polémica.

“Yo me imagino que generará controversia, pero eso lo designa la junta de festejos patrios”, agregó. La junta de festejos la designa el Consejo Municipal, que preside el representante de Buena Vista, Luis Díaz, del PRD.

Antioco admitió qué hay mucha gente disgustada por los señalamientos del diputado, pero resaltó que el “hombre pidió disculpas” por las declaraciones. “Independiente de eso todavía hay algunas personas heridas por las declaraciones y quizás quieran manifestarse a última hora”, expresó.

El martes, Salazar se opuso al ingreso a la Asamblea Nacional de un grupo de ciudadanos que protestó contra los diputados y los cambios a la Constitución. Entre ellos, miembros de la comunidad LGBTI.

“No, ¿Por qué vamos a dejarlos entrar a ellos; porque son gais. Y por qué no dejan entrar al pueblo entero? No, ellos son gais, ellos son gais y ellos no pueden entrar”, manifestó ese día el diputado colonense.

MÉRITO

Al ser consultado el alcalde de Colón, Alex Lee, sobre la designación de Salazar manifestó que esa fue una decisión que se tomó hace semanas y es responsabilidad de la Comisión de Festejos Patrios.

Lee argumentó que Salazar tiene los méritos como ciudadano colonense para esa designación y fue eso lo que se valora de los abanderados.

“Salazar es un profesional colonense, tiene siete títulos universitarios”, además fue cinco años presidente del Consejo de Coordinación Provincial.

Manifestó que respeta la opinión de los demás, pero dijo que Salazar se merece esa distinción.

Las declaraciones de Lee se dieron este sábado en los actos de recordación de los próceres colonenses, desarrollados en la entrada de la ciudad de Colón.