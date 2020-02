Exlíder de La Ley Beto Cuevas sale de su zona de confort y explora el pop

El cantante chileno Beto Cuevas, exvocalista de la banda La Ley que dominó la escena rockera latinoamericana en los años 90, decidió salir de su zona de confort y explorar sonidos electrónicos y ritmos pop al lanzar su segundo disco como solista.



"Me focalicé en tratar de salir de mis fórmulas comprobadas, de mi zona de confort, para elaborar algo completamente nuevo donde lo único que se parece a lo que he hecho en el pasado es simplemente mi forma de cantar", dijo Cuevas a la AFP en el estudio de Warner en Burbank, al este de Los Ángeles.



"Pero el sonido es diferente y me encanta haber tomado el riesgo de hacer algo distinto", contó sobre "Transformación", un disco pop melódico y muchas veces electrónico que ha hecho pegar el grito al cielo a los seguidores más puristas de su disuelta banda.



Pero Cuevas, de 45 años y más de 23 de carrera, no le tiene miedo al "pop", un género usualmente denostado por los melómanos.



"Es un disco de pop, aunque por momentos es más electro. Y dentro del género pop es, de todas maneras, bastante eclético", dijo el artista, que actualmente es uno de los jueces de la segunda temporada del programa mexicano de talentos "La Voz", junto a los cantantes Paulina Rubio, Jenni Rivera y Miguel Bosé.



Luego de que La Ley, que ganó un premio Grammy y dos Grammy Latino, se separó en 2005, Cuevas se dedicó a una carrera de solista que arrancó en 2008 con "Miedo Escénico", que obtuvo dos nominaciones a los mayores premios de la música latinoamericana y española.



Cuevas evocó aquel disco como el resultado de una etapa "melancólica" de su vida, producto de la separación de su esposa Estela Mora -con quien tiene dos hijos-, y explicó que estos cuatro años de "bajo perfil" fueron necesarios para consolidar el nuevo impulso que este año ha tomado su carrera.



"Fue un tiempo de adaptación a una nueva vida, de comenzar a solidificar de una manera completa una nueva carrera, una nueva marca, que no es La Ley, sino que ahora es mi nombre", dijo Cuevas, que considera "Transformación" una metáfora de su proceso interno.



"Los fanáticos siempre van a añorar el pasado, pero a mí me gusta la idea de llevar una vida dinámica, edificada desde el presente", dijo el cantante de hits como Mentira y El duelo. "Yo soy el cantante de La Ley, pero ya no soy La Ley. Soy Beto Cuevas.



Tratar de perpetuar un sonido antiguo en una nueva marca sería artísticamente una pérdida de tiempo", consideró el artista, quien aunque vive en Los Ángeles debe viajar con frecuencia a México para grabar los episodios de "La Voz".



"Quiero construir un futuro y una carrera. Eso a veces requiere de estas tomas de riesgo, en las que uno se reinventa", insistió, en respuesta a los numerosos comentarios que ha recibido en las redes sociales de fans de La Ley que protestan por su "transformación".



Cuevas, quien no descartó que en un futuro pueda hacerse realidad una reunión con los demás integrantes de la banda, dijo que el concurso de talentos, producido por Televisa y que domina los ratings de México, es una experiencia "muy linda".



"Estoy trabajando en un mundo que me es familiar, que es el canto", dijo sobre "La Voz", versión mexicana de la franquicia "The Voice", originada en Holanda. "Siento que la oportunidad de hacer esto es como devolverle la mano a la vida, porque (...) puedo aportar y aconsejar a otros talentos jóvenes".



Además, que el lanzamiento de su segundo disco tras cuatro años de silencio y la firma del contrato con "La Voz" coincidieran, es para el vocalista una señal clara de que está protagonizando un renacimiento. "Es como un 'reboot'. Ahora estoy en una etapa mucho más luminosa, muy alegre, muy contento de la vida", dijo.