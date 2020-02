Golondrinas se apoderan de la terminal de Chitré

PROBLEMA AMBIENTAL

Las golondrinas, esos pajarillos a los que cantó Becquer con tanto romanticismo, se han apoderado de la terminal de transporte de la ciudad de Chitré, cabecera de la provincia de Herrera, con sus consecuentes perjuicios para la salud de los usuarios, y el evidente daño a vehículos y sus estructuras.



José Alberto Gómez Chacón, conductor de taxi de la Cooperativa Jesús Nazareno, que opera en esta terminal, señaló que las golondrinas invaden este sitio en horas nocturnas, dejando gran cantidad de excretas por doquier.



Gómez Chácon añadió que el área de las casetas de teléfonos públicos y donde los usuarios esperan taxis y autobuses, está minada de sus excreciones.



"Esto nos está provocando problemas respiratorios, inclusive cuadros de asma", se lamentó. Lo preocupante es que las heces ya secas son arrastradas por los aires cada vez que sopla la brisa y van a infectar las panaderías de la zona, agregó.



Gómez Chacón pidió al Ministerio de Salud que intervenga, porque se está comprometiendo la salud pública.



A su vez, Héctor Ruiz, un usuario de la estación de transporte, aseguró que sus estructuras están completamente contaminadas, a tal grado que el olor es insoportable.



"Llegar aquí es como si llegáramos a una granja avícola", sentenció. Señaló que si sus excrementos son capaces de dañar la pintura de los autos, por la química que contienen, ni imaginar el daño que podrá causarle a los seres humanos.



Xenia Castillo, administradora de la Terminal de Transporte de Herrera, dijo sentirse impotente para resolver este problema, ya que tanto los ambientalistas, como el propio Ministerio de Ambiente, prohíben tocarlas, mucho menos sacrificarlas.



Explicó que en varias ocasiones han contratado personal para ahuyentarlas, pero nuevamente retornan. Recuerdan que hace algunos años se instalaron radiotransmisores que emitían un pitido, pero la estrategia tampoco no logró ahuyentarlas.



Sobre los malos olores, la administradora indicó que constantemente se ven obligados a lavar el área, pero a las pocas horas nuevamente son ensuciadas.



Incluso, aseguró que la pintura se ha corroído por completo debido a la acidez de las heces. Adelantó que en una ocasión intentaron fumigar con azufre, pero tampoco se les permitió, tras aducirse que estas aves migratorias podrían morir.



En este momento, indicó que cotizan unas lámparas infrarrojas que utilizan algunas empresas con dicho propósito, pues estas aves desaparecen por temporadas, pero nuevamente regresan y "ya no sabemos qué hacer con ellas", comentó.



HABLA MI AMBIENTE



Abordado al respecto, el director regional del Ministerio de Ambiente en Herrera, Guillermo Nicholson, sugirió a los administradores de la terminal que formalicen el problema mediante una nota.



Dejó claro que su despacho no cuenta con el personal idóneo en la provincia, para buscar alternativas de solución, pero recurrirán a las oficinas centrales de la institución en busca de expertos en la materia.