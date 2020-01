Jesse & Joy suman dos Grammy Latino en una edición muy igualada

LAS VEGAS, Estados Unidos. (EFE).- El dúo de hermanos mexicanos Jesse y Joy Huerta han sumado hoy dos Grammy Latino en la ceremonia de la decimotercera edición de estos galardones que se celebra en el hotel y casino Mandalay Bay de Las Vegas.

Jesse & Joy se alzaron con el premio de mejor grabación del año con su tema "¡Corre!", uno de los gramófonos dorados más importantes de la noche, y lograron otro por el mejor video musical corto por "Me voy".

Los mexicanos aún podrían conseguir los premios de mejor álbum del año, mejor canción y mejor álbum vocal pop contemporáneo.

También dos premios obtuvieron hasta el momento el cubano Arturo Sandoval, el puertorriqueño Don Omar y el grupo uruguayo El Cuarteto de Nos.

El veterano Sandoval se hizo con el galardón de mejor álbum de tango por "Tango como yo te siento" y mejor álbum de jazz latino por "Dear Diz (Every Day I Think of You)", un disco que también consiguió el premio de mejor ingeniería de grabación, aunque en ese caso el gramófono dorado fue para los técnicos detrás del LP.

El cubano ostenta ya cuatro Grammy Latino en su carrera después de los conseguidos en 2010 y 2007.

Don Omar consiguió su primer galardón por el mejor álbum de música urbana gracias a "MTO2 New Generation", un disco que incluyó el tema "Hasta que salga el sol", ganador del Grammy Latino a mejor canción urbana, una categoría que reconoce la composición.

Por su parte, los uruguayos El Cuarteto de Nos dominaron en las categorías de rock con su trabajo "Porfiado", que se convirtió en el mejor álbum de pop/rock.