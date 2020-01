Kim Kardashian revela que tendrá una niña

NUEVA YORK , Estados Unidos. (AP) — Kanye West podrá heredarle la falda de cuero que utilizó en una actuación a su futura hija: él y Kim Kardashian esperan una niña.

La gran revelación sobre el sexo del bebé surgió el domingo en la noche durante el programa de realidad "Keeping Up With the Kardashians" transmitido por el canal E!

Kardashian dijo que ella estaba emocionada de tener una niña y agregó "¿Quién no quiere una niña?" Kanye también la deseaba, apuntó.

La pareja mantenía en secreto si sería niño o niña el bebé antes de la transmisión del domingo del programa.

Kardashian dijo que estaban comprando ropa blanca para el bebé y la gente no tiene que adivinar si sería niño o niña. Kardashian se aliviará en julio del primer bebé de ambos de acuerdo a lo previsto.