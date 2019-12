Lucero desata críticas en redes sociales tras posar con animales cazados

MÉXICO, México. (EFE). -La cantante y actriz mexicana Lucero desató las críticas en las redes sociales y en los medios de comunicación, tras la difusión de unas fotografías en donde posa con una pieza de cacería al lado de su novio, el empresario Michel Kuri.

La imagen de Lucero, que apareció publicada en una revista, encendió la indignación y las críticas de usuarios, quienes dejaron sus comentarios mordaces y burlas contra la cantante y actriz, quien en una segunda fotografía aparece con el rostro pintado de rojo, una costumbre de iniciación a la cacería.

La revista explicó que hasta su redacción "llegaron una serie de fotografías, en las que la intérprete (de 42 años) y el empresario (de 50 años y sobrino del empresario Carlos Slim), posaron con los rifles, e incluso con los animales ya muertos".

Tras la publicación, en las redes sociales comenzaron a publicarse mensajes de rechazo como "Lucerito la llorona del Teletón... Mata animales, mata ilusiones de niños... y sonríe a la cámara!!". Etiquetas como "#LuceroAsesina" y "#TeMatocomoLucero" están siendo los temas más comentados del día en las redes sociales.

Algunos comentarios involucraron a los hijos de la cantante ya que también se publicaron fotos de estos disparando con rifles, por lo que ésta emitió un comunicado en el que afirma que son fotos privadas que fueron robadas y que no tienen nada que ver con la cacería. "Me molesta muchísimo y me parece increíble que hayan robado fotos de mi vida privada para ser publicadas.

Lo que más me parece fuera de lugar es que mezclen fotos de diferentes momentos y actividades haciendo creer que todo sucedió en el mismo evento", indicó la artista.