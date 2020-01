Madonna, imagen de la próxima temporada de Versace a los 56 años

NUEVA YORK, Estados Unidos. (EFE). -La polifacética Madonna, a punto de sacar nuevo disco y tras protagonizar una polémica sesión de fotos para Interview, será además la protagonista, a los 56 años, de la próxima campaña de Versace para la colección primavera-verano 2015, informó hoy el New York Times.

Los fotógrafos de la sesión, Mert Alas y Marcus Piggott, han subido a su cuenta de Instagram algunas de las imágenes del que será un reportaje especial de 12 páginas para Vanity Fair en Estados Unidos y Vogue en Italia y Francia.

En las primeras fotos publicadas se puede ver a una Madonna en blanco y negro con el pelo estudiadamente despeinado, ofreciendo un aspecto juvenil y desenfadado y una actitud, una vez más, sexual y desafiante.

"Es Versace, pero con un aire fresco y poderoso y con actitud", ha definido la diseñadora Donatella Versace, y la campaña es coherente con la actitud de la reina del pop por seguir reivindicando el erotismo a cualquier edad, a pesar de las críticas que siempre le acompañan por ello.

Esta sesión de fotos supone una nueva colaboración entre la firma italiana y la cantante de Like a Prayer, quien da el relevo a Lady Gaga como imagen de la marca. El primer encuentro oficial, con Gianni Versace todavía vivo, sucedió en 1995 y presentaba a una Madonna etérea compartiendo juegos de mesa con un perro, fotografiada por Steven Meisel.

Una década después, la artista se volvió a reinventar a sí misma como barroca secretaria en una mesa de oficina, en una sesión realizada por Mario Testino.

Madonna, que publicará en 2015 su nuevo álbum de estudio, con producción de Diplo y colaboraciones de Alicia Keys y Nicki Minaj, ha activado ya su campaña de visibilidad mediática con diferentes sesiones de provocativas fotos, así como no tan premeditadas filtraciones de algunas de las presuntas canciones inéditas, como Rebel Heart o Wash all over me.