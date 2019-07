Mariano Rivera, el Babe Ruth de los cerradores

A pocas horas de que Mariano Rivera sea exaltado este domingo 21 de julio al Salón de la Fama, siguen llegando los elogios para el lanzador panameño por parte de sus colegas de las Grandes Ligas.

Trevor Hoffman, miembro actual del Salón de la Fama y segundo en la lista de salvamentos en la historia de la gran carpa, solo por detrás del oriundo de Puerto Caimito, calificó a Rivera como el " Babe Ruth" de los relevistas.

Hoffman, presente este fin de semana en las actividades en Cooperstown, se mostró satisfecho con ser reconocido como el segundo mejor cerrador, después del panameño.

"Él es el Babe Ruth de los cerradores, y eso está claro con el 100% de los votos", dijo Hoffman en una entrevista para el diario USA Today.

"Me siento cómodo sabiendo que él es el mejor relevista que hemos tenido. Entiendo que soy segundo", agregó el exlanzador de los Marlins de Florida, Padres de San Diego y Cerveceros de Milwaukee.

Hoffman, de 51 años de edad, fue el primer cerrador en llegar a los 600 salvamentos.

Sus 601 juegos salvados lo ubican segundo en la lista de todos los tiempos, por detrás de los 652 del Mo.

En tercer lugar aparece Lee Smith, de los Cachorros, y también parte de la clase de 2019 que este domingo estará ingresando al Salón de la Fama, con 478 salvamentos.

El jugador activo con la mayor cantidad de juegos salvados es Craig Kimbrel, de 31 años de edad, y ahora con los Cachorros de Chicago, con 338 salvamentos.

En estos momentos, Kirby Yates, de los Padres, es el líder en salvamentos de las Grandes Ligas con 31 juegos salvados en 33 oportunidades y un excelente porcentaje de carreras limpias de 1.07.

En la Liga Americana, Brad Hand, de los Indios de Cleveland, supera a Aroldis Chapman, de los Yankees, con 26 salvamentos contra 25.

Esta nueva camada de cerradores no dudó en calificar a Mariano como el ejemplo a seguir y el epítome de lo que un relevista debe ser.

"Mariano es de esos jugadores que solo vienen una vez cada siglo", dijo Ken Giles, cerrador de los Azulejos de Toronto, en una entrevista para el sitio web especializado en deportes The Athletic.

"Para mí, como cerrador, Mariano es El Cerrador", apuntó Felipe Vásquez, lanzador de los Piratas de Pittsburgh.

El mexicano Sergio Romo, tres veces ganador de la Serie Mundial con los Gigantes, calificó al cerrador de los Yankees, como el gran ejemplo para todos los cerradores.

"Mariano es el epítome de lo que todos queríamos ser", dijo Romo, ahora con los Marlins, en declaraciones a The Athletic.

