Muere el actor James Avery del ‘Príncipe de Bel-Air‘

NUEVA YORK, Estados Unidos. (AP).– James Avery, el corpulento actor de reparto que interpretó al respetable tío Philip Banks en la comedia El príncipe de Bel-Air, ha muerto. Tenía 65 años.

La publicista de Avery, Cynthia Snyder, dijo a The Associated Press que Avery murió el martes.

Snyder desconocía la causa del deceso y dónde se encontraba Avery al morir.

El actor interpretó al tío de Will Smith en la popular serie de televisión. Sus créditos de cine incluían cintas como Fletch, The Prince of Egypt y 8 Million Ways to Die.