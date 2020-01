Nicole Kidman podría interpretar a Grace Kelly

LOS ÁNGELES, Estados Unidos. (DPA) - La actriz australiana Nicole Kidman está en negociaciones para meterse en la piel de una de las leyendas de la realeza monegasca y de Hollywood, la también intérprete Grace Kelly, según informaron medios como Variety y The Hollywood Reporter.



Grace of Monaco es un proyecto independiente del productor Pierre-Ange Le Pogam y con el director Oliver Dahan al mando, el mismo que llevó hasta el Oscar a mejor actriz a la francesa Marion Cotillard por La Vie en Rose.



La película contará con un presupuesto de 15 millones de dólares. Más que una obra biográfica de la princesa, Grace of Monaco es una historia sobre los primeros años de la actriz norteamericana en el Principado de Mónaco y de cómo lidió de forma diplomática con las tensiones entre su nuevo país y Francia.



Según Variety, aún no se firmó el contrato pero las conversaciones sobre el papel están "avanzadas".